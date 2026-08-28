Au devenit milionari peste noapte, apoi au făcut ceva ce nimeni din sat nu se aștepta

Un cuplu din Franța care a câștigat 50 de milioane de euro la loterie, în 2009, a decis să își păstreze identitatea secretă. Cei doi nu au rămas însă indiferenți față de comunitatea în care locuiesc, iar gestul lor a impresionat întreaga lume.

De 17 ani, familia oferă anual 80.000 de euro unei școli din localitatea Saint-Michel, iar fondurile sunt folosite pentru copii și pentru proiectele unității de învățământ.

Câștigătorii marelui premiu EuroMillions au ales discreția imediat după ce au aflat că biletul lor era câștigător. La scurt timp, au început să sprijine financiar localitatea Saint-Michel, din departamentul Charente. Orașul are aproximativ 3.000 de locuitori, iar ajutorul financiar al cuplului a continuat de-a lungul anilor.

Primele contribuții au fost direcționate către mai multe proiecte de infrastructură. Ulterior, sprijinul s-a concentrat și asupra școlii, câștigătorii preluând costurile meselor pentru toți elevii din localitate. Plata acestor cheltuieli continuă încă din toamna anului 2009.

Pentru familiile cu copii, sprijinul financiar se traduce printr-o economie de aproape 300 de euro pe an pentru fiecare elev. În plus, elevii primesc o dată pe săptămână mese ecologice, iar în timpul pauzelor au la dispoziție fructe proaspete, potrivit informațiilor publicate de presa franceză.

În 2026, cei 80.000 de euro oferiți anual de cuplul anonim vor fi utilizați pentru un alt tip de proiect. Fondurile vor fi direcționate către renovarea complexului școlar „Louis Pasteur”, unde sunt prevăzute lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor și personalului.

Printre intervențiile planificate se numără izolarea fonică a școlii și instalarea unui sistem modern de aer condiționat. Potrivit portalului francez Ici, suma donată de câștigătorii EuroMillions va contribui direct la realizarea acestor lucrări.

Sprijinul primit de școală este cunoscut de comunitatea locală, însă identitatea celor care oferă banii a rămas necunoscută publicului. Cuplul a preferat să nu își dezvăluie numele, deși contribuțiile sale financiare au continuat timp de mai mulți ani.

Sandrine Pelletier lucrează în prezent ca îngrijitoare la școală și cunoaște instituția de învățământ și din postura de fostă elevă. Ea a studiat acolo cu peste 40 de ani în urmă și a vorbit despre necesitatea lucrărilor care urmează să fie realizate.

„Este un ajutor extraordinar, întrucât cantina școlii primare are cu adevărat nevoie de renovare”, a spus Sandrine Pelletier pentru Ici.

Primarul localității Saint-Michel, Fabienne Godicheau, a vorbit, la rândul său, despre reacția pe care a avut-o la sprijinul oferit în mod constant de câștigătorii anonimi. Edilul a descris contribuția drept un cadou neașteptat pentru comunitate.

Potrivit primarului, ajutorul financiar a venit într-un moment în care școala avea cea mai mare nevoie de fonduri. Donația anuală de 80.000 de euro este astfel folosită în funcție de necesitățile existente și de proiectele care trebuie realizate.

De la câștigul obținut la EuroMillions în 2009, cuplul a continuat să contribuie financiar la proiectele din Saint-Michel. Inițial, banii au fost folosiți pentru mai multe lucrări de infrastructură, iar ulterior sprijinul a inclus și cheltuielile pentru mesele elevilor.

În acest an, suma oferită de familia care a câștigat 50 de milioane de euro este destinată renovării complexului școlar „Louis Pasteur”, cu lucrări de izolare fonică și instalarea unui sistem modern de aer condiționat.