Curs valutar, 28 august. Leul câștigă teren în fața euro. Cotația anunțată de BNR

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 28 august 2026, noile cotații valutare. Leul s-a apreciat în raport cu moneda euro, însă a pierdut teren în fața francului elvețian, dolarului american și lirei sterline. O creștere importantă a fost înregistrată și de aur, gramul fiind cotat la peste 669 de lei.

Moneda națională a câștigat teren vineri în raport cu euro. Potrivit cursului publicat de BNR, moneda europeană a fost cotată la 5,2584 lei.

Evoluția euro vine într-o zi în care leul a avut însă o evoluție mai slabă față de alte valute importante.

Cea mai importantă depreciere a leului a fost consemnată în raport cu francul elvețian.

Moneda elvețiană a câștigat aproximativ un ban și jumătate și a ajuns la o cotație de 5,6194 lei.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat de francul elvețian în ultima săptămână.

Evoluția este relevantă inclusiv pentru persoanele care au obligații financiare sau alte plăți calculate în această monedă.

Leul s-a depreciat vineri și în raport cu dolarul american. BNR a stabilit pentru moneda SUA un curs de 4,5171 lei.

Și lira sterlină s-a apreciat față de moneda națională, ajungând la o cotație de 6,1347 lei.

Astfel, dintre principalele valute menționate în cursul de vineri, leul a reușit să câștige teren în raport cu euro, dar a pierdut în fața francului elvețian, dolarului și lirei sterline.

O creștere a fost înregistrată și în cazul aurului. Prețul unui gram a avansat cu 3,59 lei față de cotația precedentă.

BNR a stabilit pentru vineri un preț de 669,0168 lei pentru un gram de aur.

Evoluția duce astfel aurul din nou peste pragul de 669 de lei pe gram, în ultima ședință de curs valutar a săptămânii.

Cotațiile publicate zilnic de Banca Națională sunt urmărite atât de persoanele care au economii sau obligații în valută, cât și de companiile care efectuează tranzacții în monede străine.

Evoluția euro este una dintre cele mai urmărite în România, având în vedere că moneda europeană este utilizată ca reper pentru numeroase contracte și tranzacții. Vineri, leul a reușit să câștige teren în raport cu euro, în timp ce direcția a fost opusă în cazul dolarului, francului elvețian și lirei sterline.

Cotația francului elvețian atrage atenția în mod special în această ședință, după ce moneda a ajuns la 5,6194 lei, cel mai ridicat nivel din ultima săptămână.

Cursul publicat de BNR reprezintă o cotație de referință și nu este neapărat cursul la care persoanele fizice pot cumpăra sau vinde efectiv valută.

Băncile comerciale și casele de schimb stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare, astfel că valorile întâlnite de clienți pot fi diferite de cele anunțate de banca centrală.

Diferențele pot varia inclusiv în funcție de instituție, monedă, canalul prin care este realizată operațiunea sau momentul efectuării schimbului.

Pe lângă principalele monede, BNR publică zilnic și prețul de referință pentru gramul de aur. Cotația de vineri a ajuns la 669,0168 lei, după o creștere de 3,59 lei.

Astfel, ultima ședință de curs valutar a săptămânii aduce evoluții diferite pentru moneda națională: apreciere față de euro și depreciere în raport cu francul elvețian, dolarul american și lira sterlină, în timp ce aurul a înregistrat o nouă creștere.