Mulți pensionari nu știu acest lucru. Când poate fi recalculată pensia pentru limită de vârstă

Drepturile de pensie pentru limită de vârstă pot fi recalculate în mai multe situații, în funcție de existența unor stagii de cotizare care nu au fost valorificate inițial sau a unor documente suplimentare care pot modifica cuantumul pensiei.

Una dintre situațiile în care poate fi solicitată recalcularea este adăugarea stagiilor de cotizare care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei. Astfel, perioadele de contribuție care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială a drepturilor pot fi valorificate ulterior, potrivit condițiilor aplicabile.

Recalcularea poate fi solicitată și atunci când sunt depuse documente suplimentare, care nu se află la dosarul de pensie. Aceste documente trebuie să conțină informații relevante pentru stabilirea cuantumului drepturilor de pensie și să permită valorificarea unor elemente care nu au fost luate în calcul anterior.

O altă situație este reprezentată de valorificarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare. Persoanele care continuă să desfășoare activități pentru care se datorează contribuții pot solicita luarea în calcul a perioadelor de cotizare realizate ulterior pensionării, potrivit regulilor aplicabile, potrivit cnpp.ro.

„Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se recalculează în următoarele situaţii:

prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia;

în situaţia în care de depun documente suplimentare (care nu există la dosarul de pensie), dar care influentează cuantumul drepturilor de pensie;

prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare”, mai arată sursa menționată.

Există însă o regulă distinctă pentru recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare. Această recalculare se poate realiza o singură dată într-un an calendaristic.

Prin urmare, persoanele care au realizat stagii de cotizare după pensionare trebuie să țină cont de această limitare atunci când solicită valorificarea perioadelor respective. Stagiul realizat după pensionare reprezintă una dintre situațiile în care drepturile de pensie pot fi recalculate, însă solicitarea este supusă regulii privind efectuarea recalculării o singură dată pe an calendaristic.

În cazul documentelor suplimentare, acestea trebuie depuse pentru ca informațiile pe care le conțin să poată fi luate în considerare la stabilirea cuantumului drepturilor de pensie. Dacă documentele aduc elemente care influențează cuantumul pensiei, acestea pot sta la baza unei solicitări de recalculare.

La fel, stagiile de cotizare nevalorificate la momentul stabilirii pensiei pot fi adăugate ulterior, în măsura în care sunt prezentate și pot fi valorificate potrivit regulilor aplicabile.

„Recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare se realizează o singură dată într-un an calendaristic. Stagiul de cotizare realizat în regim de cumul nu intră în calculul punctelor de stabilitate”, mai arată CNPP.

În ceea ce privește stagiul de cotizare realizat în regim de cumul, există o regulă distinctă referitoare la punctele de stabilitate. Perioadele de cotizare realizate în regim de cumul nu intră în calculul punctelor de stabilitate.

Astfel, deși stagiul de cotizare realizat după pensionare poate fi valorificat la recalcularea drepturilor de pensie, perioada realizată în regim de cumul nu este inclusă în calculul punctelor de stabilitate.

Solicitarea recalculării drepturilor de pensie pentru limită de vârstă poate avea, așadar, la bază adăugarea unor stagii de cotizare nevalorificate, depunerea unor documente suplimentare care influențează cuantumul pensiei sau valorificarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare. Pentru ultima situație se aplică limita potrivit căreia recalcularea se efectuează o singură dată într-un an calendaristic, iar stagiul realizat în regim de cumul nu este luat în calcul la stabilirea punctelor de stabilitate.