Ce se întâmplă când ești oprit de Poliție pe stradă. Regula pe care trebuie să o știe orice cetățean

Polițiștii pot legitima persoane pe stradă și pot efectua controale corporale, însă aceste măsuri nu pot fi dispuse în orice situație. Legea stabilește cazurile în care polițistul poate recurge la legitimare și control, precum și regulile care trebuie respectate pe durata acestor verificări.

Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române stabilește atribuțiile polițiștilor, drepturile și obligațiile acestora, dar și drepturile pe care le au cetățenii în relația cu organele de poliție.

Actul normativ prevede condițiile în care polițistul poate verifica identitatea unei persoane și poate efectua, după caz, controlul corporal, al bagajelor sau al vehiculului utilizat de aceasta.

Potrivit legii, stabilirea identității unei persoane reprezintă o măsură administrativă. Polițistul poate solicita actele și informațiile necesare pentru identificare, însă legitimarea trebuie să se bazeze pe una dintre situațiile prevăzute de legislație.

Printre situațiile în care polițistul poate legitima o persoană se numără cazurile în care aceasta încalcă dispozițiile legale sau există motive verosimile pentru a bănui că pregătește ori a comis o faptă ilegală. Legitimizarea poate avea loc și atunci când există motive verosimile să se creadă că persoana a fost prezentă la locul săvârșirii unei fapte ilegale sau că are informații despre faptă, autor ori bunuri care au legătură cu aceasta.

O altă situație este cea în care descrierea persoanei corespunde unei persoane căutate potrivit legii. Verificarea poate viza și cazurile în care aceasta deține bunuri sau se deplasează cu un mijloc de transport căutat conform prevederilor legale.

Legitimarea poate fi efectuată și cu ocazia unor controale sau razii, atunci când există indicii referitoare la săvârșirea unor infracțiuni, la existența unor bunuri provenite din infracțiuni ori la posibile acțiuni teroriste. În toate aceste situații, măsura trebuie să se încadreze în condițiile prevăzute de lege.

Un aspect important pentru persoana legitimată este obligația polițistului de a comunica verbal motivul pentru care solicită stabilirea identității. Informarea nu trebuie făcută în scris, însă cetățeanul trebuie să fie anunțat cu privire la motivul legitimării.

Polițistul poate efectua controlul corporal al unei persoane legitimate și poate verifica, după caz, bagajele acesteia. În cazul unui control efectuat pe stradă, o asemenea măsură poate fi dispusă în scopul ridicării bunurilor supuse confiscării sau a celor interzise la deținere, atunci când există motive să se bănuiască faptul că persoana are asupra sa ori sub controlul său astfel de bunuri.

Exercitarea acestor atribuții trebuie să se facă cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Legea prevede că polițistul este obligat să respecte întocmai drepturile și libertățile fundamentale prevăzute de legislație și de Convenția europeană a drepturilor omului.

Referitor la modul de efectuare a verificării, legea precizează că „controlul corporal se efectuează, cu respectarea demnității umane, de către o persoană de același sex cu persoana controlată și presupune examinarea externă a corpului și îmbărcămintei unei persoane, vizual, precum și prin palpare și apăsare, îmbrăcămintea groasă putând fi examinată separat. Atunci când prin examinare sunt identificate obiecte, la solicitarea polițistului, persoana este obligată să le prezinte”.

Regulile se aplică și verificării bagajelor. Controlul acestora poate fi realizat vizual, prin palpare sau prin apăsare, iar la solicitarea polițistului persoana trebuie să deschidă bagajul ori bagajele și să prezinte conținutul acestora.

În timpul controlului bagajelor, obiectele sunt verificate la exterior, fără să fie desfăcute sau demontate. Plicurile nu sunt deschise și nu sunt citite, iar dispozitive precum telefonul mobil, laptopul sau tableta nu sunt accesate.

Verificarea bagajelor poate fi realizată și cu ajutorul animalelor de serviciu ori prin folosirea unor mijloace adecvate pentru identificarea obiectelor sau substanțelor. Aceste metode fac parte din modalitățile prin care polițiștii pot efectua verificările prevăzute de lege.

Controlul corporal are, la rândul său, reguli precise privind modul în care poate fi efectuat. Acesta presupune examinarea externă a corpului și a îmbrăcămintei, inclusiv prin verificare vizuală, palpare și apăsare, iar îmbrăcămintea groasă poate fi examinată separat.

La identificarea unor obiecte în urma examinării, persoana verificată trebuie să le prezinte atunci când polițistul solicită acest lucru. Măsura trebuie să respecte demnitatea persoanei și limitele stabilite de legislația aplicabilă.

După efectuarea controlului, rezultatul verificării trebuie consemnat într-un proces-verbal. Documentul este semnat de polițist și de persoana vizată, iar în situația în care aceasta refuză să semneze sau să primească documentul, refuzul este consemnat în procesul-verbal.

Persoana supusă controlului trebuie să primească o copie a procesului-verbal. Documentul consemnează rezultatul verificării și reprezintă actul prin care sunt reflectate măsurile efectuate de polițist și rezultatul acestora.

Astfel, legitimarea și controlul corporal nu sunt măsuri care pot fi realizate fără respectarea unor condiții. Legea stabilește atât situațiile în care polițistul poate solicita identificarea unei persoane și poate efectua verificări, cât și obligațiile pe care acesta trebuie să le respecte în raport cu drepturile și libertățile persoanei controlate.