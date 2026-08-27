O schimbare importantă se apropie. Ce a decis Nicușor Dan cu privire la ambasadori și șeful SRI

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seara, la Chișinău, că schimbarea ambasadorilor României reprezintă una dintre prioritățile sale. Șeful statului a precizat că procesul ar fi trebuit să înceapă încă din vara acestui an, însă criza politică a întârziat procedurile.

Peste 60 de diplomați așteaptă în prezent numirea la post, iar președintele spune că este necesară stabilirea unui calendar pentru plecarea acestora. Înainte de a lua o decizie, Nicușor Dan intenționează să discute cu ambasadorii pentru a identifica momentul potrivit pentru schimbări.

Întrebat când vor fi înlocuiți ambasadorii români, președintele a confirmat că procedura fusese planificată pentru această vară. Planurile au fost însă afectate de criza politică, care a consumat o mare parte din timpul și energia autorităților.

„Cu ambasadorii, într-adevăr, dacă nu apărea această criză politică, care ne-a luat tuturor o mare parte din energie, schimbarea s-ar fi produs în vara acestui an, astfel încât oamenii să poată să meargă la post în toamnă”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că urmează consultări cu ambasadorii înainte de stabilirea calendarului. Discuțiile ar urma să clarifice care este momentul cel mai potrivit pentru efectuarea schimbărilor și pentru trimiterea diplomaților la post.

Nicușor Dan a subliniat că înlocuirea ambasadorilor rămâne necesară, chiar dacă procedura a fost amânată din cauza situației politice. Potrivit președintelui, această schimbare trebuie realizată.

„Acum o să ne consultăm cu ei să vedem cum e mai bine. Dar, în orice caz, schimbarea trebuie să fie făcută”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat și motivul pentru care consideră că ambasadorii aflați la final de mandat trebuie înlocuiți. El a făcut referire la faptul că, odată ce plecarea este cunoscută, activitatea diplomatică poate deveni mai puțin eficientă.

„Un ambasador, la sfârșit de mandat, toată lumea știe că pleacă, el știe că pleacă, și, deci, contactele și interacțiunile sale nu mai sunt productive”, a spus președintele.

În ceea ce privește conducerea serviciilor de informații, Nicușor Dan a precizat că situația este diferită. Președintele a arătat că Serviciul Român de Informații nu are în prezent un șef și că numirea unei persoane la conducerea instituției presupune consultări cu partidele parlamentare.

„Pe servicii secrete există un serviciu care nu are șef, SRI, și aici este o discuție pe care să o avem cu partidele parlamentare”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că nu a dorit ca discuțiile privind numirea conducerii serviciilor de informații să se suprapună peste negocierile politice pentru formarea Guvernului. Potrivit acestuia, subiectul este unul sensibil și trebuie abordat separat de negocierile pentru noul Executiv.

„Am considerat că nu este util să suprapun această discuție, care tot timpul este sensibilă, peste discuția despre guvern”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că discuțiile privind conducerea serviciilor de informații vor fi reluate după formarea noului Executiv. Consultările pentru desemnarea noului șef al SRI ar urma să aibă loc cu majoritatea parlamentară care va susține Guvernul. „O să avem un guvern și după aceea o să avem discuția, probabil, cu acea majoritate care va susține guvernul”, a punctat președintele.