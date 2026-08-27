Polonia nu vrea focoase nucleare pe teritoriul său. Ce spune Varșovia despre prezența militară americană

Polonia nu intenționează să găzduiască focoase nucleare pe teritoriul său, a declarat joi ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski, la Bruxelles. Oficialul polonez a făcut precizarea în contextul discuțiilor privind viitoarea prezență militară americană în Polonia și posibilitatea ca aceasta să includă capacități nucleare.

Zalewski a subliniat că Polonia dorește să participe la programul de descurajare nucleară al NATO, însă acest lucru nu presupune amplasarea unor focoase nucleare pe teritoriul țării, conform Reuters.

În același timp, Varșovia urmărește creșterea prezenței militare permanente a Statelor Unite în Polonia, în cadrul procesului de revizuire a poziționării forțelor americane în Europa, cunoscut sub denumirea de Force Posture Review.

„Nu — asta aş dori să spun foarte clar şi deschis. Polonia nu vrea să aibă focoase nucleare pe teritoriul său”, a declarat Zalewski reporterilor atunci când a fost întrebat dacă viitoarea prezenţă militară americană în Polonia ar putea include capacităţi nucleare. „Dorim să participăm la programul de descurajare nucleară al NATO, ceea ce nu înseamnă să avem focoase nucleare pe teritoriul nostru”, a declarat Zalewski la Bruxelles.

Ministrul adjunct al Apărării a făcut referire la declarațiile președintelui american Donald Trump din acest an privind posibilitatea trimiterii unor efective militare suplimentare în Polonia.

În luna mai, Trump i-a surprins pe aliații NATO prin promisiunea de a trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia. Potrivit lui Zalewski, punctul de plecare pentru discuțiile privind consolidarea prezenței militare americane îl reprezintă tocmai mesajul transmis de președintele SUA privind trimiterea acestor 5.000 de militari în Polonia pe termen nelimitat.

Varșovia consideră că o prezență militară americană mai consistentă ar contribui la consolidarea securității europene, în timp ce responsabilitatea pentru apărarea convențională a Europei ar reveni în principal statelor europene.

În luna iunie, Washingtonul a anunțat o revizuire care va dura șase luni și care vizează modul în care sunt dislocate trupele americane în Europa.

Conform unui document consultat de Reuters, până la 6 noiembrie vor fi elaborate cel puțin patru seturi de opțiuni pentru secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Aceste variante vor fi pregătite cu mult înaintea termenului-limită stabilit pentru luna decembrie.

Procesul de revizuire ar putea avea implicații asupra modului în care Statele Unite își organizează prezența militară pe continent și asupra relației dintre forțele americane și armatele europene.

Zalewski consideră decizia administrației Trump privind revizuirea poziționării trupelor americane drept un instrument pentru îmbunătățirea securității europene și o măsură compatibilă cu conceptul Pentagonului privind NATO 3.0.

„Considerăm decizia preşedintelui Trump ca un instrument de îmbunătăţire a securităţii europene, în concordanţă cu conceptul Pentagonului privind NATO 3.0. Aceasta înseamnă că europenilor le revine sarcina de a se apăra prin mijloace convenţionale, dar SUA îşi menţin un rol extrem de important în sprijinirea forţelor armate europene”, a afirmat acesta.

În această viziune, europenii ar urma să își asume responsabilitatea pentru apărarea continentului prin mijloace convenționale. Statele Unite ar continua însă să aibă un rol foarte important în sprijinirea forțelor armate europene.

„Desigur, punctul de plecare este mesajul transmis opiniei publice de către preşedintele Trump cu privire la trimiterea a 5.000 de soldaţi americani în Polonia pe termen nelimitat”, a adăugat el.

Pentru Polonia, această abordare nu exclude consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul său. Varșovia își dorește mai multe trupe americane și o prezență permanentă mai puternică, dar nu consideră necesară amplasarea de focoase nucleare pe teritoriul polonez.