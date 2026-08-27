Navă comercială lovită în Marea Neagră, în apropierea României. Nicușor Dan: A fost lovită, dar nu știm de cine

O navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României a luat foc joi seară, iar cei 12 membri ai echipajului au ajuns în apă. Președintele Nicușor Dan a declarat că nava ar fi fost lovită și pare că s-a scufundat, însă deocamdată nu se știe cine sau ce a provocat incidentul.

Incidentul s-a produs în Marea Neagră, în apropierea coastelor României. Nava „PROGRESS IV”, sub pavilionul Republicii Dominicane, se afla în zona economică exclusivă a României.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, nava a fost lovită și pare că s-a scufundat.

„Nava a fost lovită și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de … O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculații”, a explicat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

Declarația a venit în contextul în care președintele a vorbit și despre contactele dintre autoritățile române și cele ucrainene în privința navelor comerciale care transportă petrol din Kazahstan către România.

Nicușor Dan a explicat că au existat mai multe situații în care nave care deserveau rafinăria Petromidia trebuiau să fie încărcate cu petrol la Novorosiisk. În aceste cazuri, partea română a informat Ucraina că respectivele nave transportă petrol kazah către România și a solicitat ca acestea să nu fie atacate.

„Au fost mai multe momente în care nave ale noastre, nave care deserveau Petromidia, trebuiau să fie încărcate la Novorosiisk și am avut un contact cu partea ucraineană spunându-le: «acela este vasul care ne deservește pe noi cu petrol kazah, nu rusesc și vă rog să-l lăsați să treacă». Ce am discutat azi a fost doar ca această interacțiune să fie cumva formalizată și să se petreacă mai repede. Dar, repet, deja s-a întâmplat și deja de câte ori am avut nevoie partea ucraineană a primit mesajul nostru și a lăsat nava de aprovizionare să treacă”, a subliniat președintele.

Autoritatea Navală Română (ANR) a anunțat că Serviciul MRCC, Centrul Maritim de Coordonare a Salvării, a primit în jurul orei 17:55 o alertă COSPAS-SARSAT privind nava „PROGRESS IV”.

Ultima poziție cunoscută a navei era la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României.

Nava comercială „MOHAMAD B” a fost direcționată imediat către zona incidentului. În paralel, au fost mobilizate navele de salvare SAR ARES și SAR ARTEMIS, precum și nava MAI 0201 a Poliției de Frontieră. Aceasta din urmă a fost desemnată coordonator al operațiunii la fața locului.

La bordul navei PROGRESS IV se aflau 12 membri ai echipajului.

„Nava comercială MOHAMAD B a fost direcționată în zonă imediat și totodată au fost mobilizate de urgență navele de salvare ARSVOM, SAR ARES și SAR ARTEMIS, alături de nava MAI 0201 (Poliția de Frontieră), desemnată coordonator la fața locului”, au precizat reprezentanții ANR.

Garda de Coastă a fost informată în jurul orei 19:00 că la bordul navei comerciale, aflate la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe, s-a produs un incendiu.

Operațiunea de căutare și salvare a început după ce o altă navă comercială aflată în zonă a raportat că în apă au fost observate persoane.

„În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu”, au transmis polițiștii de frontieră.

Intervenția a avut loc în condiții dificile pe mare. Potrivit Gărzii de Coastă, valurile aveau o înălțime de aproximativ 2,5 metri. Polițiștii de frontieră au coordonat intervenția navelor de salvare și a navei comerciale implicate în operațiune.