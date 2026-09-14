Două din trei firme nu și-au actualizat codurile CAEN. IMM România cere prelungirea termenului până la finalul lui 2027

IMM România solicită autorităților să prelungească termenul pentru actualizarea codurilor CAEN Rev.3, care expiră la 25 septembrie 2026. Confederația patronală avertizează că numai puțin peste o treime dintre societăți au finalizat procedura, iar apropierea termenului-limită poate provoca blocaje atât la Registrul Comerțului, cât și în activitatea firmelor.

Potrivit IMM România, puțin peste 34% dintre societăți au finalizat până acum procedura de actualizare a codurilor CAEN Rev.3.

Aproximativ două treimi dintre societățile înregistrate la Registrul Comerțului nu au încheiat procedura, în condițiile în care termenul indicat pentru conformare expiră pe 25 septembrie 2026.

Confederația patronală consideră că perioada rămasă este insuficientă și solicită adoptarea rapidă a măsurilor legislative necesare pentru prelungirea termenului până la 31 decembrie 2027.

IMM România cere și simplificarea procedurii administrative prin care companiile își actualizează codurile CAEN.

Unul dintre principalele riscuri semnalate este apariția unui val de solicitări într-o perioadă foarte scurtă.

IMM România avertizează că depunerea simultană a unui număr foarte mare de cereri ar putea suprasolicita serverele și platformele informatice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

O asemenea situație ar putea duce la creșterea timpilor de procesare și soluționare a solicitărilor.

Confederația avertizează că unele societăți ar putea ajunge astfel în imposibilitatea de a finaliza la timp și alte proceduri prevăzute de Legea 31/1990, din motive care nu țin de voința acestora.

Riscurile nu se limitează la procedurile desfășurate la Registrul Comerțului.

Pentru numeroase societăți, actualizarea codurilor CAEN este legată de alte obligații necesare desfășurării activității. În anumite domenii, obiectul de activitate înregistrat trebuie corelat cu autorizațiile, avizele, licențele sau alte documente necesare funcționării.

În lipsa unui interval suficient pentru finalizarea tuturor acestor demersuri, IMM România avertizează că unele companii ar putea întâmpina dificultăți la obținerea sau prelungirea autorizațiilor de funcționare.

În anumite situații, consecința ar putea fi chiar blocarea activității economice.

Confederația patronală indică și un posibil efect în domeniul fiscal.

În cazul în care cererile de actualizare sunt procesate cu întârziere, unele societăți s-ar putea afla în situația de a trebui să depună declarații fiscale în timp ce datele lor nu sunt încă aliniate la noua codificare CAEN Rev.3.

IMM România avertizează că, dacă platforma administrației fiscale nu permite depunerea declarațiilor din cauza neconcordanțelor, firmele ar putea risca sancțiuni contravenționale pentru nedepunerea acestora sau înscrierea unor fapte în cazierul fiscal.

Președintele IMM România, Florin Jianu, consideră că firmele nu ar trebui să suporte consecințele unor eventuale probleme administrative sau informatice.

„Antreprenorii nu trebuie puși în situația blocării activității sau sancționării contravenționale din cauza unor probleme strict birocratice. Problema actualizării codurilor CAEN nu a fost explicată de autorități și nici nu au fost derulată o campanie de informare susținută, astfel încât IMM-urile să înțeleagă ce au de făcut și în ce termen”, a declarat Florin Jianu.

În condițiile în care numai una din trei societăți a finalizat actualizarea, organizația solicită prelungirea termenului cu mai mult de un an.