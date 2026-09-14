Acțiunile Nvidia, AMD și Micron scad puternic pe burse. Avertismentele liderilor AI lovesc industria tehnologică

Acțiunile companiilor asociate inteligenței artificiale au înregistrat scăderi puternice la nivel mondial luni, după ce liderii unora dintre cele mai mari companii de AI au avertizat asupra riscurilor generate de ritmul rapid al dezvoltării tehnologiei. Evoluția reprezintă cea mai puternică amenințare de până acum pentru miliardele de dolari investite în industrie, investiții care au contribuit în ultimii ani la atingerea unor niveluri record pe piețele globale.

Declinul s-a propagat în întregul sector, în condițiile în care companiile se bazează tot mai mult pe datorii și pe mecanisme de finanțare circulară pentru a-și susține planurile ambițioase de investiții în inteligență artificială. În același timp, costurile globale de finanțare continuă să crească, reflectate inclusiv de randamentele obligațiunilor, care au ajuns la niveluri maxime pentru ultimii mai mulți ani, conform Reuters.

Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a cerut companiilor de inteligență artificială să încetinească ritmul în care cresc capacitățile modelelor. Solicitarea a fost făcută într-un eseu amplu publicat sâmbătă pe platforma X, pe fondul temerilor tot mai mari privind folosirea abuzivă a inteligenței artificiale.

Elon Musk, care conduce xAI, și Sam Altman, directorul general al OpenAI, au declarat că sunt de acord cu poziția lui Amodei.

Altman a anunțat, de asemenea, că OpenAI nu va continua în acest an cu o ofertă publică inițială de acțiuni, motivul invocat fiind preocupările legate de siguranța inteligenței artificiale.

Avertismentele venite din partea unor lideri ai industriei au avut un impact imediat asupra piețelor financiare.

Indicele Nasdaq 100, unul dintre principalii indicatori ai companiilor tehnologice de pe Wall Street, a scăzut cu 1,2% în primele ore de tranzacționare, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de companiile producătoare de cipuri, care au fost printre principalii beneficiari ai exploziei investițiilor în inteligență artificială.

Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut cu 5,1%. Acțiunile Nvidia au coborât cu 3,6%, cele ale Advanced Micro Devices au pierdut 5,6%, iar Micron a înregistrat o scădere de 6%.

SpaceX, compania condusă de Elon Musk, a pierdut 1,6%. Și producătorii de echipamente pentru fabricarea semiconductorilor au fost afectați. Lam Research și Applied Materials au scăzut fiecare cu 6%.

În sectorul companiilor de utilități tehnologice, Bloom Energy a pierdut 6,8%, iar GE Vernova a coborât cu 7,4%.

Declinul nu s-a limitat la Statele Unite. Sectorul tehnologic european a scăzut cu 2,2%, în principal din cauza declinului de 5,9% al ASML, alături de scăderi importante ale acțiunilor Infineon și Siemens Energy.

În Asia, SoftBank a coborât cu până la 13,2%, în timp ce producătorii de cipuri TSMC și SK Hynix au înregistrat, de asemenea, scăderi.

Steve Sosnick, analist-șef de piață la Interactive Brokers, consideră că o eventuală încetinire și reevaluare a cheltuielilor pentru inteligența artificială ar putea avea consecințe asupra economiei și asupra unor sectoare importante ale pieței bursiere. Evoluția economiei și a piețelor a fost susținută puternic de investițiile în AI, astfel încât o reducere a acestora ar putea avea efecte dincolo de industria tehnologică.

Avertismentele referitoare la potențialele efecte negative ale inteligenței artificiale s-au intensificat la începutul acestei luni.

Jacob Coxon, cercetător la Anthropic, și-a anunțat demisia și a exprimat îngrijorări severe privind posibilitatea ca dezvoltarea AI să producă efecte extrem de grave până la sfârșitul deceniului.

La câteva zile după acest episod, laboratorul de inteligență artificială din San Francisco a publicat un raport privind amenințările, în care a prezentat modul în care modelele sale Claude au fost utilizate în activități care au inclus dezvoltarea de arme, operațiuni cibernetice, supraveghere și fraudă.

Dario Amodei a avertizat în weekend că, în următoarele șase până la 12 luni, agenții de inteligență artificială ar putea ajunge la capacitatea de a prelua controlul asupra întregului internet, ceea ce ar putea provoca pagube de sute de miliarde de dolari.

Sam Altman a afirmat, la rândul său, într-un interviu, că riscurile reprezentate de inteligența artificială pentru existența umanității sunt inacceptabile.

Mai mulți parlamentari americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la viteza dezvoltării inteligenței artificiale și au cerut introducerea unor noi reguli.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut însă că există o conspirație profund negativă împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date, părând astfel să minimalizeze preocupările exprimate de liderii industriei.

În paralel, investițiile în AI au reprezentat una dintre principalele surse ale creșterilor înregistrate de piețele de acțiuni la nivel mondial de la lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022.

În ultima perioadă, însă, opoziția față de dezvoltarea industriei a crescut. Printre motive se numără atacurile cibernetice realizate de agenți AI autonomi și nemulțumirea publică față de construcția de centre de date.

Statele Unite și China sunt așteptate să poarte discuții privind siguranța inteligenței artificiale în cadrul negocierilor bilaterale care au loc în această lună.

În același timp, publicația chineză de stat Global Times a criticat eseul lui Dario Amodei și a considerat apelul pentru încetinirea dezvoltării AI o strategie inspirată de logica Războiului Rece, despre care susține că urmărește limitarea dezvoltării tehnologice a Chinei.

Un alt motiv de îngrijorare pentru OpenAI și Anthropic îl reprezintă concurența tot mai puternică venită din partea unor modele chinezești mai ieftine.

Printre acestea se numără Kimi K3, dezvoltat de Moonshot AI, Qwen al Alibaba și modelele dezvoltate de DeepSeek.

Apariția unor modele mai accesibile ar putea pune presiune asupra prețurilor practicate pentru modelele mai mari și mai costisitoare.

Avertismentele venite din partea Anthropic și OpenAI nu au convins toți investitorii că ritmul investițiilor în inteligență artificială se va reduce.

Michael Burry, investitor cunoscut pentru pariurile sale împotriva pieței imobiliare americane înaintea crizei financiare din 2008, ale căror rezultate au fost prezentate și în filmul The Big Short, a respins avertismentele venite din partea celor două companii.

În opinia sa, acestea reprezintă mai degrabă o exagerare și o justificare pentru o încetinire reală și greu de controlat a creșterii economice.

Alți analiști consideră că angajamentele record privind cheltuielile de capital indică faptul că dezvoltarea AI este puțin probabil să încetinească.

Ted Pick, directorul general al Morgan Stanley, estima la începutul acestui an că investițiile în inteligență artificială vor depăși 1.300 de miliarde de dolari până în 2027.

Deutsche Bank a arătat că principala întrebare este dacă actuala situație reprezintă primul semn că ciclul extraordinar de investiții în AI ar putea, în cele din urmă, să se tempereze. Banca consideră însă că, pentru moment, acest scenariu pare puțin probabil, deoarece competiția dintre companii și dintre state rămâne foarte intensă și este greu de imaginat că o companie va renunța voluntar la ritmul de dezvoltare atât timp cât rivalii continuă să avanseze.

În ciuda avertismentelor privind riscurile inteligenței artificiale, Anthropic continuă să avanseze cu planurile pentru debutul său pe piața publică.

Listarea este așteptată luna viitoare, iar surse citate în informațiile analizate indică faptul că Anthropic discută cu Nvidia pentru ca producătorul de cipuri să devină un investitor principal în cadrul operațiunii.

În paralel, producătorul japonez de cipuri Kioxia Holdings ia în calcul atragerea a cel puțin 10 miliarde de dolari prin listarea unor American Depositary Receipts pe piața din Statele Unite.