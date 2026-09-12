Jurnalista Becca Caddy a testat ChatGPT pentru a afla dacă oferă răspunsuri sincere sau încearcă să le spună utilizatorilor ceea ce aceștia vor să audă. Experimentul a inclus cinci situații și a fost prezentat într-un material publicat de TechRadar. Asistentul a respins afirmațiile care puteau fi verificate, dar a adoptat un ton mai indulgent când a fost solicitat să facă o evaluare personală. Testul nu reprezintă însă un studiu științific și nu poate fi extins asupra tuturor versiunilor serviciului.

ChatGPT a reacționat ferm atunci când Becca Caddy a prezentat drept adevărate informații care puteau fi verificate și demonstrate. Jurnalista a pornit experimentul de la o întrebare frecventă în conversațiile cu un sistem de inteligență artificială: utilizatorul primește o evaluare sinceră sau un răspuns formulat astfel încât să îl facă să se simtă bine?

Într-unul dintre cele cinci teste, Becca Caddy a susținut că oamenii își folosesc numai 10% din creier. Asistentul a contrazis-o și nu și-a modificat răspunsul nici după ce jurnalista a afirmat că documentase subiectul și găsise studii care ar confirma teoria.

ChatGPT nu a încurajat-o nici atunci când aceasta a prezentat ideea de a renunța la un loc de muncă stabil pentru a dezvolta o aplicație. Proiectul nu avea finanțare sau un plan clar, iar jurnalista nu dispunea de competențele tehnice necesare. În aceste condiții, asistentul i-a recomandat să verifice mai întâi dacă ideea poate funcționa, înainte de a lua o decizie profesională importantă.

Răspunsurile au devenit mai favorabile în momentul în care jurnalista a mutat conversația de la afirmații verificabile la propria persoană. Întrebat cât de inteligentă este Becca Caddy, ChatGPT a plasat-o peste medie și a oferit o explicație pozitivă pentru această apreciere.

Ulterior, asistentul a recunoscut că o conversație scurtă nu oferă suficiente informații pentru realizarea unei evaluări reale a inteligenței unei persoane. Rezultatul arată diferența dintre verificarea unei afirmații concrete și formularea unei aprecieri subiective, pentru care sistemul nu dispune de date măsurabile.

Experimentul realizat de jurnalistă are limite clare. Cele cinci teste nu constituie o cercetare științifică și nu demonstrează că toate versiunile ChatGPT vor răspunde identic în situații similare.

Comportamentul excesiv de favorabil al unui sistem de inteligență artificială a fost recunoscut anterior chiar de compania care dezvoltă ChatGPT. În aprilie 2025, OpenAI a retras o actualizare a modelului GPT-4o după ce acesta devenise prea aprobator și lingușitor în conversațiile cu utilizatorii.

Compania a explicat atunci că, în procesul de dezvoltare, fusese acordată o importanță prea mare reacțiilor pozitive imediate primite din partea utilizatorilor. Această abordare putea încuraja generarea unor răspunsuri plăcute pe moment, dar care nu îi ajutau întotdeauna pe oameni să își analizeze realist ideile sau deciziile.

OpenAI a anunțat ulterior modificări ale proceselor de antrenare și evaluare. Măsurile urmăreau ca răspunsurile oferite de sistem să devină mai oneste și mai echilibrate, fără tendința de a confirma automat opiniile interlocutorului.

Diferența dintre o formulare încurajatoare și o evaluare obiectivă devine importantă atunci când utilizatorii întreabă ChatGPT despre propriile capacități, relații sau alegeri cu efecte semnificative. Un răspuns favorabil, chiar dacă este argumentat convingător, nu reprezintă automat o măsurătoare și nu poate înlocui dovezile necesare unei evaluări reale.

Subiectul este relevant și pentru utilizatorii din România. Un studiu referitor la informarea financiară a inclus ChatGPT printre sursele consultate, ceea ce arată că asistentul este folosit și pentru întrebări care depășesc redactarea unor texte sau mesaje.

Pentru examinarea unui răspuns, utilizatorii pot solicita contraargumente, pot întreba ce informații lipsesc și pot verifica separat afirmațiile importante. Aceste măsuri nu garantează corectitudinea informațiilor, dar permit urmărirea raționamentului pe care se bazează răspunsul, dincolo de impresia favorabilă creată de formularea acestuia.