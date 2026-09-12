Un produs banal de brutărie l-a făcut bogat peste noapte. Afacerea cu care a dat lovitura

Brutarul austriac Martin Auer vinde în prezent pâine de lux în cartierul SoHo din New York. O pâine bio de secară costă 60 de dolari, echivalentul a aproximativ 51 de euro. Produsul este preparat din cereale austriece și are o greutate de 1,5 kilograme. Prețul cerut de brutar a provocat însă controverse în rândul publicului.

Pâinea de lux comercializată de Martin Auer a atras atenția chiar și într-un oraș cunoscut pentru costurile ridicate și produsele exclusiviste. Brutarul originar din Graz cere 60 de dolari pentru o pâine bio de secară, realizată din cereale aduse din Austria, potrivit publicației Bild.

Magazinul funcționează pe Lafayette Street, în cartierul SoHo, o zonă în care se află numeroase magazine ale brandurilor internaționale și unde chiriile sunt foarte ridicate. Martin Auer administrează afacerea împreună cu fiul său, Tim, și cu o echipă formată la nivel local.

Brutarul susține că obiectivul său nu a fost să deschidă o brutărie obișnuită, ci să aducă pe piața americană produsul pentru care afacerea sa a devenit cunoscută.

„Nu am vrut pur şi simplu să deschidem încă o brutărie în New York”, a declarat Auer pentru revista „Gault&Millau”.

Martin Auer se concentrează pe pâinea bio din secară, preparată integral cu maia, pe care o consideră produsul reprezentativ al brutăriilor sale.

Deschiderea magazinului din New York marchează prima extindere internațională a afacerii conduse de brutarul austriac. Unitatea numită „Rye bei Martin Auer” este cea de-a 43-a filială a companiei, dar prima inaugurată în afara Austriei.

În locul unei game extinse de produse de panificație, magazinul mizează în principal pe un singur tip de pâine. Aceasta poate fi cumpărată întreagă, tăiată în jumătăți sau sferturi, dar este servită și sub formă de felii, alături de diferite ingrediente.

Prețul produsului este justificat de reprezentanții afacerii prin ingredientele folosite și prin durata procesului de preparare. Pâinea cu maia are nevoie de un timp îndelungat de maturare pentru a-și dezvolta aroma, iar aluatul este lăsat la fermentat până la 24 de ore.

Rețeta conține doar apă, făină, sare și maia, timpul de fermentare reprezentând o etapă esențială a procesului de producție.

În Austria, o pâine produsă de brutăriile lui Martin Auer costă mai puțin de 10 euro, însă chiar și acest tarif este considerat prea mare de unii cumpărători. La New York, criticile au fost și mai puternice, iar contestatarii afacerii susțin că un aliment de bază a fost transformat într-un produs de design.