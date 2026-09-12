Zacusca de hribi se pregătește după o rețetă simplă. Ce greșeală îi poate afecta consistența

Zacusca este un preparat tradițional românesc, nelipsit din cămările gospodinelor în sezonul rece. Pregătită toamna din legume coapte și fierte lent, aceasta poate avea numeroase variante. Zacusca de hribi se remarcă prin aroma intensă a ciupercilor de pădure, completată de gustul ardeilor, al gogoșarilor și al roșiilor. Pentru a rezista peste iarnă, preparatul trebuie pus în borcane sterilizate și conservat corect.

Zacusca de hribi necesită o cantitate generoasă de ciuperci și legume proaspete, iar proporțiile ingredientelor influențează atât consistența, cât și gustul preparatului. Pentru această rețetă sunt necesare:

4 kg de hribi;

2 kg de ardei grași;

2 kg de gogoșari;

1 kg de morcovi;

1 kg de roșii bine coapte;

o ceapă mare;

aproximativ un litru de ulei;

2-3 foi de dafin;

sare, după gust;

piper;

puțin cimbru.

Cantitatea de ulei poate fi redusă sau mărită în funcție de preferințe. Legumele nu trebuie acoperite complet de ulei, în special atunci când se dorește obținerea unei zacuste mai ușoare.

Pregătirea ingredientelor începe cu o curățare atentă a hribilor, pentru îndepărtarea pământului și a tuturor zonelor deteriorate. Ciupercile se pun apoi la fiert timp de aproximativ 15-20 de minute, în apă în care a fost adăugată puțină sare.

După fierbere, hribii trebuie lăsați suficient timp la scurs. Apa rămasă în ciuperci poate mări durata de fierbere a compoziției și poate împiedica obținerea texturii dorite.

Ardeii și gogoșarii se coc, se curăță de coajă și semințe, apoi se lasă să se scurgă. Pentru îndepărtarea mai ușoară a pieliței, roșiile pot fi opărite înainte de a fi tocate.

Ceapa și morcovii se mărunțesc și se călesc lent într-o cantitate mică de ulei. Legumele trebuie doar să se înmoaie treptat, fără să fie rumenite puternic, pentru a-și păstra aroma.

După pregătire și scurgere, hribii, ardeii, gogoșarii, roșiile, ceapa și morcovii se mărunțesc. Pentru o compoziție mai fină, ingredientele pot fi trecute prin mașina de tocat sau procesate cu un blender.

Toate legumele se transferă într-o oală încăpătoare, după care se adaugă uleiul, sarea, piperul, cimbrul și foile de dafin. Compoziția se fierbe la foc mic și se amestecă periodic, astfel încât să nu se lipească de vas.

Durata fierberii diferă în funcție de cantitatea de apă rămasă în legume. Preparatul este gata când lichidul s-a redus suficient, iar amestecul a dobândit consistența caracteristică pentru zacuscă.

Fierberea nu trebuie întreruptă cât timp compoziția este încă apoasă. O zacuscă insuficient scăzută se conservă mai greu și nu va avea aceeași aromă concentrată.

Păstrarea preparatului pentru mai multe luni impune curățarea și sterilizarea corespunzătoare a borcanelor și capacelor.

Zacusca fierbinte se toarnă în recipiente, respectând spațiul indicat de producătorul borcanelor, iar capacele se fixează imediat.

Conservele pregătite în gospodărie trebuie supuse unei metode sigure de procesare termică. După umplere, borcanele pot fi tratate termic printr-o procedură verificată și adecvată acestui tip de conservă. Simpla răcire lentă sau învelirea recipientelor în pături nu reprezintă, singure, metode suficiente de conservare.

După răcire, fiecare borcan trebuie controlat cu atenție. Produsul nu trebuie consumat dacă apar capace bombate, scurgeri, urme de fermentare, mucegai, mirosuri neobișnuite sau alte modificări suspecte. Borcanele care nu prezintă probleme se depozitează într-un spațiu uscat, răcoros și ferit de lumină.

Alegerea ciupercilor necesită o atenție deosebită atunci când hribii provin din pădure. O ciupercă nu trebuie consumată numai pentru că seamănă cu un exemplar cunoscut, deoarece anumite specii pot provoca intoxicații grave.

Hribii proaspeți trebuie să aibă o textură fermă, să nu prezinte porțiuni puternic alterate și să nu aibă un miros suspect. Atunci când identificarea lor nu este sigură, trebuie folosite numai ciuperci cumpărate din surse autorizate.

Îndepărtarea unei ciuperci suspecte după ce aceasta a intrat în contact cu celelalte ingrediente nu elimină riscul. Prezența unei singure specii toxice poate compromite întreaga cantitate pregătită.

Păstrarea aromei specifice hribilor depinde și de proporția celorlalte ingrediente, motiv pentru care roșiile nu trebuie adăugate în exces. Ardeii și gogoșarii copți oferă preparatului dulceață și aromă, în timp ce ceapa și morcovii completează baza de legume.

Hribii trebuie să fie foarte bine scurși înainte de a fi puși în oală. Dacă rețin o cantitate mare de apă, timpul necesar pentru scăderea compoziției va crește.

Piperul și cimbrul pot intensifica aroma ciupercilor, însă cantitățile folosite trebuie controlate. Gustul hribilor trebuie să rămână ușor de recunoscut în preparatul final.

Combinația dintre hribi, ardei copți, gogoșari, roșii, ceapă și morcovi transformă ingredientele de toamnă într-un preparat potrivit pentru întreaga familie. Ciupercile oferă aroma specifică pădurii, iar legumele coapte echilibrează gustul compoziției.

Zacusca poate fi servită imediat după preparare, inclusiv pe pâine prăjită, sau poate fi păstrată pentru iarnă, dacă regulile de igienă și conservare sunt respectate cu atenție.