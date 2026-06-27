Rețetă de ciorbă oltenească cu borș, ideală pentru zilele călduroase de vară
Ciorba oltenească de legume cu borș este o rețetă simplă și răcoritoare, perfectă pentru zilele toride de vară. Acest preparat tradițional se remarcă prin gustul acrișor și aromat, fiind ușor de pregătit cu ingrediente proaspete.
Ingrediente pentru ciorba oltenească cu legume
Pentru această ciorbă sunt necesare următoarele ingrediente: 2 morcovi mari, 1 praz, 1 rădăcină de țelină, 4 cartofi, 2 ardei capia, 100 g fasole verde păstăi, 200 g suc de roșii, 300 ml borș, 2 litri de apă, sare după gust și leuștean proaspăt pentru aroma finală.
Mod de preparare
Se spală și se curăță legumele, apoi se taie cubulețe. Într-o oală mare se pune apa la fiert, în care se adaugă morcovii, țelina, prazul, ardeiul și fasolea verde. Legumele se fierb la foc mediu, după care se adaugă cartofii tăiați cubulețe și se continuă fierberea.
Separat, borșul se pune la fiert câteva minute pentru a elimina gustul crud, apoi se toarnă în oală împreună cu sucul de roșii, scrie click. Se adaugă sare după gust și, la final, se pune leușteanul tocat mărunt. Oala se acoperă pentru câteva minute, astfel încât aromele să se îmbine armonios.
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Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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