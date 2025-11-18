Cât ne costă Postul Crăciunului în 2025. Românii plătesc mai mult pentru alimentele de post

Anul acesta, Postul Crăciunului vine cu cheltuieli mai mari pentru credincioși, pe măsură ce prețurile la legume, fructe și conserve au înregistrat creșteri semnificative față de perioada similară a anului trecut.

Fructele proaspete s-au scumpit cu 39,4%, iar legumele și conservele de legume au înregistrat creșteri de aproape 16% față de anul trecut. Această majorare semnificativă face ca mesele de post să fie mai costisitoare și pune presiune pe bugetele familiilor care respectă tradiția.

Creșterile de preț afectează direct cumpărăturile zilnice ale românilor. Comercianții din piețe susțin că traficul este mai redus decât în anii precedenți, iar oamenii sunt nevoiți să își adapteze achizițiile. Mulți cumpără la cantități mai mici sau aleg produse mai accesibile, în timp ce alții verifică atent oferta de fructe importate, care s-au scumpit și ele în aceeași măsură.

Prețurile mai mari nu se limitează doar la legume și fructe. În această perioadă, peștele a devenit și el mai costisitor, iar numeroși consumatori preferă să cumpere la bucată în loc de kilograme întregi pentru a-și administra mai eficient bugetul.

În piețele bucureștene, prețurile legumelor înregistrează variații semnificative, iar românii resimt creșterile direct în buzunar.

Într-o piață din Sectorul 4, un kilogram de fasole boabe se vinde cu 15 lei, iar dovleceii ajung la 14 lei/kg. Ardeii sunt disponibili la 8 lei/kg, iar morcovii, sfecla și ceapa se vând cu câte 7 lei/kg. Prețul roșiilor variază între 5 și 10 lei pe kilogram, în funcție de soi și calitate.

Comercianții susțin că prețurile au crescut cu aproximativ 20-25% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar această majorare a determinat o scădere a vânzărilor. Mulți cumpărători preferă să achiziționeze cantități mai mici sau să caute alternative mai accesibile, pentru a nu depăși bugetul.

Fructele nu fac excepție. În aceeași piață, un kilogram de mere costă între 5 și 10 lei, prețul variind în funcție de soi și proveniență. Cererea pentru fructe este în continuare ridicată, însă scumpirile au determinat românii să fie mai selectivi în alegerile făcute la cumpărături.

În plus, vânzătorii observă că oamenii au început să compare mai atent prețurile între piețe și magazine, iar uneori cumpără produse ambalate sau conservate pentru a economisi.

Peștele este unul dintre produsele cu cerere mare în perioada postului. Într-o pescărie din București, un kilogram de macrou proaspăt se vinde cu 40 de lei.

Prețul macroului a atins un nivel record, considerat cel mai ridicat înregistrat până în prezent, și nu a mai fost atât de scump în istoria recentă a pieței. Macroul vândut vrac se situează în jurul valorii de 13 lei pe kilogram, în timp ce varianta ambalată ajunge la 19 lei pe kilogram. Filetele de macrou au un preț și mai mare, putând depăși 20 de lei pe kilogram.

Aceste majorări afectează modul în care consumatorii își fac cumpărăturile, mulți optând pentru cantități mai mici sau pentru produse ambalate, pentru a gestiona mai bine bugetul familiei. În magazine, prețurile legumelor și fructelor de post variază semnificativ, iar alimentele conservate, precum fasolea sau ciupercile, pot costa între 5 și peste 20 de lei, în funcție de tipul produsului și gramaj.

Exemple de prețuri în magazine:

Cartofi: 3,50-4,50 lei/kg

Ceapă: 5,00-6,00 lei/kg

Morcovi: 5,00-6,00 lei/kg

Ardei: 6,00-8,00 lei/kg

Roșii: 6,00-8,00 lei/kg

Varză: 3,00-4,00 lei/kg

Fasole (conservă): 5,85-7,89 lei/conservă

Ciuperci (conservă): 6,09-11,55 lei/conservă

Semințe floarea-soarelui: 1,69-6,09 lei/pungă (40-100 g)

Fistic: 7,39-27,49 lei/pungă (50-170 g)

Arahide: 1,79-11,99 lei/pungă (50-400 g)

Pentru a ilustra impactul scumpirilor, o ciorbă de fasole preparată acasă poate ajunge anul acesta să coste mai mult decât în 2024. Dacă un kilogram de fasole boabe se vinde cu 15 lei, iar pentru legume precum ceapa și morcovii se cheltuie aproximativ 7 lei/kg, iar ardeii costă 8 lei/kg, costul total al ingredientelor crește rapid.

Adăugând bulion sau roșii, ulei și condimentele necesare, prețul pentru o oală de ciorbă destinată unei familii de patru persoane poate ajunge la 30-35 lei.

Astfel, chiar și mesele de post simple implică cheltuieli considerabile, reflectând creșterile semnificative de preț înregistrate în acest an.

Ingrediente ciorba de fasole boabe de post:

500 de grame fasole boabe

2-3 morcovi

2 rădăcini pătrunjel

¼4 țelină (rădăcină) de mărime medie

1 ceapă

1 ardei gras roșu

2-3 roșii sau bulion

1 – 2 foi de dafin

1 ramură de cimbru

verdeață la alegere: tarhon, leuștean, pătrunjel

sare

piper

Fasolea se pune la fiert într-o oală încăpătoare, acoperită cu apă astfel încât aceasta să depășească cu aproximativ cinci degete nivelul boabelor. După ce începe să clocotească, apa se scurge și se înlocuiește cu apă curată și călduță, continuând fierberea timp de aproximativ 30 de minute, apoi fasolea se strecoară și se lasă deoparte.

Într-o altă oală, călim ceapa câteva minute în două-trei linguri de ulei, după care se adaugă legumele tăiate cubulețe mărunt, gătiți până se înmoaie, aproximativ cinci minute. Puteți adăuga și o linguriță de boia, apoi trageți de pe foc. Se adaugă apa pe care o ajustați în funcție de cât de densă se dorește supa, se condimentează cu sare, piper, tarhon, cimbru, frunze de dafin, apoi se adaugă boabele de fasole fierte.

Amestecul se lasă să fiarbă la foc mediu timp de aproximativ o oră, după care se adaugă roșiile pasate și ardeiul tocat, continuând fierberea încă zece minute. La final, se gustă și se ajustează condimentele, iar ciorba se servește cu pătrunjel sau mărar proaspăt, tocat fin, presărat deasupra.

Postul Nașterii Domnului, cunoscut ca Postul Crăciunului, este primul mare post din anul bisericesc și începe pe 15 noiembrie 2025, urmând să se încheie pe 24 decembrie.

Lăsatul Secului, care marchează începutul postului, a avut loc pe 13 noiembrie, cu o zi mai devreme față de data standard, conform rânduielilor bisericești care evită ca această zi să cadă miercuri sau vineri.

Respectarea perioadei de post impune credincioșilor achiziții regulate de legume, fructe și produse de post, iar scumpirile actuale fac ca planificarea cumpărăturilor să fie mai dificilă decât în anii anteriori.