România vs. Ungaria în 2025. Alimentele de bază, inflația și combustibilul. Cine plătește mai mult

Datele comparative din 2025 arată că România și Ungaria au prețuri foarte apropiate la alimentele de bază, chiar dacă percepția generală este că România ar fi mai ieftină.

Un coș standard format din lapte, pâine, 12 ouă, un kilogram de piept de pui și un kilogram de cartofi costă în România aprox. 67,44 lei.

În Ungaria, același coș ajunge la 4.848 HUF, echivalentul a 59,99 RON. Diferența este de doar aproximativ 1 euro, în favoarea Ungariei.

Produsele individuale arată variații interesante. Laptele este mai scump în România (7,66 lei/L) decât în Ungaria (aprox. 414 HUF, adică 5,12 RON), iar pâinea, ouăle și cartofii urmează aceeași tendință.

Pieptul de pui, în schimb, rămâne puțin mai accesibil în România decât în multe orașe maghiare. Aceste cifre contrazic ideea larg răspândită că alimentele sunt „clar mai ieftine” în România.

Diferențele sunt explicate de cursul valutar și de structura pieței de retail. În România, fluctuațiile TVA-ului, lipsa unor controale stricte la adaosurile comerciale și o piață fragmentată a supermarketurilor duc la variații mari între orașe. În Ungaria, politicile de preț impuse în ultimii ani, inclusiv controalele temporare, uniformizează parțial costurile alimentelor de bază.

În ansamblu, consumatorul obișnuit descoperă că, la nivel de coș restrâns de alimente, 2025 aduce schimbări majore doar la anumite produse, prețurile compensându-se cumva unele cu altele.

România se confruntă în 2025 cu un salt considerabil al inflației, determinat de modificări fiscale, accize crescute, scumpiri la energie și eliminarea unor plafonări. Banca Națională și Guvernul au revizuit în sus prognozele pentru 2025, estimând niveluri de 8–9% până la final de an. Această accelerare pune presiune directă pe alimente, servicii și energie, contribuind la erodarea puterii de cumpărare.

Ungaria, în același interval, raportează o inflație controlată, situată în jur de ~4–4,3%, conform datelor KSH. Autoritățile de la Budapesta intervin agresiv în piață, menținând limite de adaos comercial pe unele produse alimentare și monitorizând atent volatilitatea prețurilor. Chiar dacă măsurile au fost intens criticate, eficiența lor în reducerea scumpirilor este greu de contestat.

Acest contrast între cele două țări creează o situație paradoxală: chiar dacă Ungaria este percepută ca fiind mai scumpă, ritmul de creștere a prețurilor este mai lent și previzibil. România, în schimb, chiar dacă pleacă de la prețuri mai mici, ajunge mai repede la niveluri ridicate din cauza inflației accelerate.

Pentru consumator, acest lucru se traduce printr-o presiune constantă pe buget, în timp ce în Ungaria impactul se simte mai controlat. Diferența devine clară mai ales în coșurile mari, unde inflația are efecte cumulative.

Prețul combustibilului rămâne una dintre cele mai urmărite variabile economice ale anului. În România, în noiembrie 2025, benzina se situează la aproximativ 7,5 lei/l, iar motorina la 7,9 lei/l.

Aceste valori sunt influențate de accize, de ajustările la prețurile internaționale ale petrolului și de specificul pieței românești, unde concurența este mare, dar volatilitatea valutară își spune cuvântul.

La benzină, în Budapesta, prețul este de 8,10 lei (612,59 Ft). Ungaria are, totuși, o particularitate: intervențiile periodice ale guvernului în piața combustibilului.

Acestea pot provoca atât scăderi, cât și perturbări în lanțul de aprovizionare. În România, prețurile sunt dictate mai clar de piață, fără plafonări, dar cu un impact direct al inflației și al cursului valutar.

Pentru consumator, costul alimentelor risc să crească suplimentar din cauza combustibilului, pentru că transportul și distribuția sunt integrate în prețul final de la raft. Astfel, chiar dacă benzina este comparabilă între țări, efectul asupra prețurilor alimentelor diferă în funcție de politicile interne .2025 aduce o apropiere surprinzătoare între economiile României și Ungariei.

Cu alte cuvinte, costul vieții în Budapesta este cu 9,0% mai scump decât în București, dacă nu luăm în calcul chiria. Dacă luăm în calcul și chiria, costul vieții în Budapesta depășește cu 11,5% nivelul din București. Prețurile chiriilor sunt cu 20,8% mai mari, în timp ce mesele la restaurante sunt, surprinzător, cu 5,6% mai ieftine decât în capitala României.

Produsele alimentare sunt în medie cu 9,2% mai scumpe, iar puterea de cumpărare locală în Budapesta este ușor mai ridicată, cu aproximativ 0,7% față de București.

Concluzia este că, deși restaurantele sau anumite băuturi pot fi mai ieftine în Budapesta, în ansamblu, viața în România rămâne mai accesibilă, potrivit Numbeo. Costul vieții, prețul la alimente și chiria sunt mai mici în București, ceea ce înseamnă că un locuitor din România poate menține același standard de trai cu un buget mai redus decât în Ungaria.