Președintele Nicușor Dan a vorbit, duminică seară, într-un interviu acordat România TV, atât despre teme majore de guvernare și politici publice, cât și despre aspecte din viața sa personală. Șeful statului a răspuns și întrebărilor primite de redacția postului de la români, într-o discuție care a abordat inclusiv subiectul căsătoriei cu partenera sa de peste două decenii, Mirabela Grădinaru.

Interviul a inclus și întrebări despre viața de familie, după ce anunțul căsătoriei a stârnit interes public în ultimele luni. Întrebat dacă va purta și numele de Grădinaru după cununia civilă, președintele a afirmat că nu și-a pus această problemă și a sugerat că momentul căsătoriei este „un lucru care se va întâmpla”, fără a intra în alte detalii.

Jurnalistii România TV l-au întrebat și dacă există o dată stabilită, iar președintele a explicat că evenimentul va avea loc într-un cadru discret, iar publicul va afla ulterior.

„România TV: Oamenii întreabă următorul lucru. După căsătoria cu doamna Mirabela Grădinaru, veți lua și numele de Grădinaru, domnule președinte? Ca să vedeți ce curiozități au oamenii… Nicuşor Dan: Nu mi-am pus problema asta. Așa cum v-am spus, se va întâmpla (nunta – n.red.). România TV: Ați programat deja? Nicușor Dan: Când se va întâmpla, va fi foarte discret. O să aflați după. Și cred că e nevoie de un moment de… liniște și de detașare de politic-social în momentul ăla, pe care, vă dați seama, că șase luni de la preluarea mandatului n-am avut. Și probabil că încă vreo șase tot așa va fi. Dar nu cred, nici nu mai e nevoie de cuvinte în relația asta. Se va întâmpla, o să aflați.”

Președintele a menționat că, în primele șase luni de mandat, nu a avut parte de liniște, iar următoarele luni vor fi probabil la fel de încărcate, motiv pentru care își dorește ca momentul să fie unul retras, ferit de agitația politică.

La întrebarea privind cererea în căsătorie, Nicușor Dan a spus că lucrurile „sunt de la sine înțelese”, iar referitor la inel sau verighete a transmis că nu a avut timpul necesar să se ocupe de astfel de detalii, fiind concentrat exclusiv pe documente și ședințe.

„România TV: N-ați cerut-o încă pe doamna Grădinaru, să înțeleg. Nicuşor Dan: E de la sine înțeles că lucrurile astea s-au întâmplat. România TV: Ați pregătit inelul sau verighetele? Nicușor Dan: N-am făcut niciun fel de… În afară de a citi documente despre a participa la diverse ședințe, n-am făcut nimic în sensul ăsta.”

Discuția a abordat și rolul public al Mirabelei Grădinaru, după ce aceasta a participat recent la evenimente dedicate copiilor născuți prematur și luptei împotriva cancerului la sân.

Președintele a subliniat că, din poziția sa executivă, poate influența politici și alocări bugetare, însă partenera sa are capacitatea de a impulsiona inițiative simbolice cu impact social important.

El a arătat că astfel de gesturi pot contribui la conștientizare și pot influența atitudinile oamenilor față de instituții, considerând implicarea ei drept una benefică.

„România TV: O vedem pe doamna Mirabela Grădinaru, doamna, primă doamnă a țării, care se implică în chestiuni sociale, am văzut tot zilele trecute, chiar cu lacrimi în ochi, vorbind de nașterea celor doi copii aduși pe lume prematur. Se va implica și de acum încolo? Adică a stabilit cu dumneavoastră niște direcții pe care va merge? Ce rol va avea în societatea românească? Nicuşor Dan: Da, eu cred că… deci eu am o poziție executivă, da? Din poziția pe care o am pot să influențez anumite politici, bugete, direcții de acțiune. Asta e poziția de președinte. Pe de altă parte, din poziția pe care o are Mirabela, eu cred că ea poate să impulsioneze niște lucruri mai degrabă simbolice, dar care pot să fie foarte importante în societate. Evenimentul la care a fost a fost despre prematuri, adică este un procent din copiii care se nasc prematuri, hai să vedem cum putem să facem lucrul ăsta. Un alt eveniment a fost despre cancerul la sân, o problemă foarte importantă cu care se confruntă femeile din România și din lume. Deci tipul acesta de… Din nou, suntem de așa de mult timp împreună că nu e nevoie de foarte multe cuvinte între noi. Tipul acesta de gesturi simbolice pentru societate, care pot să influențeze comportamentul oamenilor la instituții, cred că e benefic să se implice.”

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru formează un cuplu de peste 20 de ani. Între cei doi este o diferență de vârstă de 14 ani, șeful statului având 55 de ani, iar partenera sa, 41 de ani. Cei doi au doi copii, Aheea, în vârstă de 9 ani, și Antim, de 3 ani.

Discuția despre nuntă poate fi văzută de la 1:14:34.