Căsătoria dintre Elena Udrea și Dorin Cocoș a fost urmărită cu mare atenție de public. Ei s-au cunoscut în 1997, iar relația lor a evoluat treptat. În decembrie 2003, s-au căsătorit civil la Consulatul României din New York. Deși păreau uniți, se spunea că motivul principal nu era dragostea, ci interesele comune. Rareori erau văzuți împreună, nu purtau verighete și nu părea că își doreau copii.

Elena Udrea a decis să-și păstreze numele de fată, chiar dacă atunci nu era o persoană cunoscută. În 2010, ea a explicat că nu purta verighetă pentru că avuseseră doar o căsătorie civilă și nu apucaseră să facă nuntă, din cauza alegerilor din 2004 și a campaniilor electorale. Spunea că nu avuseseră timp nici să aibă copii.

Mai târziu, relația lor a fost descrisă ca având momente intense, dar și diferențe în viața de zi cu zi. Udrea a spus că nu țineau banii împreună și că nu făceau multe lucruri cotidiene împreună. În privința numelui de fată, ea a explicat că numele ei o reprezintă și că nu voia să-l schimbe, chiar dacă se căsătorea. Ea a adăugat că, dacă s-ar fi despărțit și s-ar fi căsătorit a doua oară, nu ar fi vrut să-și schimbe numele de fiecare dată.

La doi ani după căsătorie, Udrea a început să fie activă în politică, iar carierele lor le-au ocupat tot timpul. Traseul Elenei, de la consilier la deputat, ministru și apoi din nou deputat, a creat presiune și asupra lui Dorin Cocoș. Fosta ministră a povestit că, din cauza ei, soțul ei era mereu în vizorul presei și că mulți parteneri de afaceri au renunțat să mai colaboreze cu el ca să nu devină ținte media.

„Nu port verighetă pentru că noi am avut doar căsătorie civilă, nu am mai apucat să facem nuntă, pentru că au venit alegerile din 2004. Poate o să facem şi un copil, dar până acum nu am avut timp. Au fost alegeri, campanii electorale, nu prea a fost timp. Eu cred că personalitatea fiecăruia se conturează în jurul unui nume. Mă cheamă Elena Gabriela şi până la liceu mi s-a spus Găbiţa. Când am intrat într-o altă etapă a vieţii, adolescenţa, mi s-a spus Elena şi Elena a rămas. Eu sunt Elena Udrea şi n-aş putea să fiu altceva. Acum sunt căsătorită cu Dorin Cocoş – şi să dea Dumnezeu să rămânem până la adânci bătrâneţi –, dar dacă ne despărţim şi mă căsătoresc a doua oară, ce fac? Mă numesc o dată Udrea, o dată Cocoş, o dată Ionescu, o dată Popescu? Nu am vrut să-mi schimb numele pentru că mi se pare că numele ăsta mă reprezintă. Nu-ţi convine ca, din cauza soţiei, tu să fii mereu în vizorul presei. Mulţi parteneri de afaceri pe care i-a avut soţul meu au renunţat la relaţiile cu el pentru a nu deveni ţintă de presă”, spunea ea în trecut.

Despărțirea oficială dintre Elena Udrea și Dorin Cocoș a avut loc în 2013, după 10 ani de căsnicie. Ei au spus într-un comunicat că diferențele dintre carierele lor – unul în politică, celălalt în afaceri – le-au luat timpul pe care ar fi trebuit să-l petreacă împreună și au pus presiune pe relație, afectând căsătoria.

Un an mai târziu, Udrea a explicat că motivul separării a fost că, deși erau căsătoriți, viața lor era în mare parte separată din cauza carierelor diferite. Ea a spus că oamenii ajung uneori să ducă vieți separate chiar dacă sunt căsătoriți, și că aceasta a fost cauza divorțului.

Chiar dacă au trecut 12 ani de la divorț, Udrea și Cocoș au rămas în relații bune.

„Faptul că avem cariere atât de diferite şi, în cazul nostru, chiar incompatibile, unul politică, altul afaceri, ne-a privat de timpul petrecut împreună necesar relaţiei şi a supus căsătoria unor presiuni din exterior care au afectat-o iremediabil. Oamenii, chiar dacă sunt căsătoriți, cel puțin în cazul meu și presupun că mai sunt și alte situații care seamănă cu cea în care m-am aflat eu, mai ales când au cariere separate, ajung să aibă aibă chiar în interiorul unei căsătorii vieți separate. Acesta este motivul pentru care până la urmă am ajuns la un divorț sau o separare legală”, a explicat Udrea.

În 2015, după ce a fost arestată preventiv, Udrea a spus că Dorin Cocoș ar fi avut o relație stabilă cu o altă persoană cu doi ani înainte de divorț și că s-ar fi recăsătorit la doar două luni după separare.

Ea nu știa unde mergea fostul soț în vacanțe și nu era informată despre afacerile lui. Instanța a menționat aceste lucruri în motivarea propunerii de arestare.