În septembrie 2024, salariul real crescuse cu 8%, evidențiind contrastul puternic față de tendința actuală, potrivit datelor prezentate de economistul Radu Georgescu pe Facebook.

Inflația continuă să rămână ridicată, înregistrând în octombrie 2025 un nivel de 9,8%, de aproximativ cinci ori mai mare decât media Uniunii Europene, care se situează la 2%. Această presiune inflaționistă ridicată afectează puterea de cumpărare a românilor și accentuează dificultățile economice.

Produsul Intern Brut al României a înregistrat o scădere de 0,2% în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea din 2025. Tendința descendentă se menține și este de așteptat ca PIB-ul să înregistreze un declin și în trimestrul patru, ceea ce ar plasa România în recesiune economică din punct de vedere tehnic.

„In acest articol fac rezumatul celor mai importante stiri economice de saptamana trecuta

Sa incepem

1 Salariul mediu brut a scazut cu 5% comparat cu 2024

Salariul mediu brut real din septembrie 2025 (ajustat cu inflatia) a scazut cu 5% comparat cu salariul din septembrie 2024

Este primul trimestru dupa 10 ani in care salariul real scade in Romania

De exemplu in septembrie 2024 salariul real crescuse cu 8%

2 Inca o luna cu inflatie record

In octombrie inflatia din Romania a fost de 9,8%

De 5 ori mai mare decat inflatia medie din UE

In UE inflatia medie este de 2%”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

În ceea ce privește fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență, Uniunea Europeană a aprobat noul plan PNRR al României. Țara a renunțat la 7 miliarde de euro, care reprezentau împrumuturi cu dobânzi scăzute, și mai are la dispoziție zece luni, până în august 2026, pentru a încasa restul fondurilor nerambursabile în valoare de 7 miliarde euro.

Până în prezent, România a primit în 2025 fonduri nerambursabile din PNRR de 622 milioane euro, cerute inițial în decembrie 2023. Șansele ca țara să încaseze integral cei 7 miliarde euro în următorul an sunt considerate extrem de reduse, potrivit economistului.

Situația economică reflectă un context complicat pentru România, cu scăderi salariale, inflație ridicată și risc de recesiune, iar comparația făcută cu fotbalul evidențiază dificultățile și incertitudinile cu care se confruntă țara în prezent.

„3 PIB-ul in trim 3 a scazut

In trim 3 PIB-ul a scazut cu 0,2 % comparat cu trim 2 2025

Foarte probabil va scadea si in trim 4 si Romania va intra in recesiune economica din punct de vedere tehnic

4 PNRR

UE a aprobat noul plan PNRR al Romaniei

Romania a renuntat la 7 miliarde euro fonduri PNRR, care reprezentau imprumuturi la dobanzi scazute

Romania mai are 10 luni ( pana in august 2026) sa mai primeasca restul fondurilor nerambursabile din PNRR

Adica 7 miliarde euro

In 2025 Romania a primit pana acum fonduri nerambursabile din PNRR in suma de 622 milioane euro

Iar aceasta suma fusese ceruta de Romania in decembrie 2023

Practic sansele ca Romania sa incaseze 7 miliarde euro din PNRR in urmatorul an, sunt mai mici decat sansele ca Romania sa castige Campionatul Mondial de Fotbal de la anul

Concluzii

Si la economie si la fotbal situatia din Romania este cam la fel”, a conchis economistul.

