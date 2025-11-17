În septembrie 2024, salariul real crescuse cu 8%, evidențiind contrastul puternic față de tendința actuală, potrivit datelor prezentate de economistul Radu Georgescu pe Facebook.
„In acest articol fac rezumatul celor mai importante stiri economice de saptamana trecuta
Sa incepem
1 Salariul mediu brut a scazut cu 5% comparat cu 2024
Salariul mediu brut real din septembrie 2025 (ajustat cu inflatia) a scazut cu 5% comparat cu salariul din septembrie 2024
Este primul trimestru dupa 10 ani in care salariul real scade in Romania
De exemplu in septembrie 2024 salariul real crescuse cu 8%
2 Inca o luna cu inflatie record
In octombrie inflatia din Romania a fost de 9,8%
De 5 ori mai mare decat inflatia medie din UE
In UE inflatia medie este de 2%”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.
România mai are zece luni pentru a încasa restul fondurilor nerambursabile din PNRR
În ceea ce privește fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență, Uniunea Europeană a aprobat noul plan PNRR al României. Țara a renunțat la 7 miliarde de euro, care reprezentau împrumuturi cu dobânzi scăzute, și mai are la dispoziție zece luni, până în august 2026, pentru a încasa restul fondurilor nerambursabile în valoare de 7 miliarde euro.
Până în prezent, România a primit în 2025 fonduri nerambursabile din PNRR de 622 milioane euro, cerute inițial în decembrie 2023. Șansele ca țara să încaseze integral cei 7 miliarde euro în următorul an sunt considerate extrem de reduse, potrivit economistului.
Situația economică reflectă un context complicat pentru România, cu scăderi salariale, inflație ridicată și risc de recesiune, iar comparația făcută cu fotbalul evidențiază dificultățile și incertitudinile cu care se confruntă țara în prezent.
„3 PIB-ul in trim 3 a scazut
In trim 3 PIB-ul a scazut cu 0,2 % comparat cu trim 2 2025
Foarte probabil va scadea si in trim 4 si Romania va intra in recesiune economica din punct de vedere tehnic
4 PNRR
UE a aprobat noul plan PNRR al Romaniei
Romania a renuntat la 7 miliarde euro fonduri PNRR, care reprezentau imprumuturi la dobanzi scazute
Romania mai are 10 luni ( pana in august 2026) sa mai primeasca restul fondurilor nerambursabile din PNRR
Adica 7 miliarde euro
In 2025 Romania a primit pana acum fonduri nerambursabile din PNRR in suma de 622 milioane euro
Iar aceasta suma fusese ceruta de Romania in decembrie 2023
Practic sansele ca Romania sa incaseze 7 miliarde euro din PNRR in urmatorul an, sunt mai mici decat sansele ca Romania sa castige Campionatul Mondial de Fotbal de la anul
Concluzii
Si la economie si la fotbal situatia din Romania este cam la fel”, a conchis economistul.
