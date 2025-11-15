Radu Georgescu pornește de la observația că majoritatea populației nu știe exact ce face BNR, în afară de faptul că instituția este amplasată în Centrul Vechi sau că, potrivit relatărilor sale anterioare, achiziționează constant fructe de mare prin bugetul de protocol. El subliniază totuși că rolul principal al Băncii Naționale este protejarea populației de inflație, obiectiv esențial pentru care aproximativ 2.000 de angajați lucrează zilnic.

Radu Georgescu face referire la prima pagină a site-ului oficial al instituției, unde este menționat acest obiectiv, și aduce în discuție un raport publicat de BNR în iunie 2025. Raportul, cu o lungime de 76 de pagini, estima pentru luna octombrie 2025 o inflație de 5%. Datele oficiale publicate recent arată însă că inflația pentru aceeași lună a ajuns la 9,8%, diferență pe care economistul o consideră extrem de mare.

„Tu stii care este rolul BNR-ului?

Daca intrebi pe strada 100 de oameni, care este rolul BNR-ului, probabil 99 dintre ei habar nu au ce face BNR-ul

Cei mai petrecareti stiu ca este o cladire in Centrul Vechi

Altii stiu din articolele mele ca este institutia statului care cumpara foarte multe fructe de mare

Probabil doar 1% stiu ca principalul rol al BNR-ului este sa protejeze populatia de inflatie

Am pus in poza ce scrie mare pe prima pagina din site-ul BNR-ului

O Inflatie mica in Romania este principalul motiv pentru cei 2.000 de angajati BNR care se duc in fiecare zi la birou”, a scris economistul pe Facebook.

El compară estimarea inițială cu rezultatul final și subliniază că diferența reprezintă o abatere de 100%. În plus, menționează că România se confruntă cu o inflație de cinci ori mai mare decât media Uniunii Europene.

„Acum stai sa vezi ceva super tare

In iunie 2025 ( adica acum 5 luni) BNR a publicat un raport de 76 de pagini in care spune ca inflatia in octombrie 2025 va fi de 5%

Vezi poza

Ieri s-a publicat inflatia pe octombrie 2025

Surpriza

Inflatia este de 9,8%

O mica eroare de 100% !!

Romania are o inflatie de 5 ori mai mare decat inflatia medie din UE”, a mai scris el.

În mesajul său, economistul revine și asupra cheltuielilor constante ale BNR pentru protocol, despre care afirmă că apar lună de lună în sistemul de achiziții publice, incluzând carne, fructe de mare și legume. El sugerează astfel o discrepanță între performanța instituției în gestionarea inflației și precizia cu care sunt derulate achizițiile interne.

„Totusi, conform site-ului de achizitii publice, BNR este foarte precisa cu bugetul de protocol

Nu este o luna in care sa nu cumpere carne, fructe de mare sau legume

Intrebare pentru tine

Ce s-ar intampla intr-o firma privata daca ar fi o eroare de 100%?”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.