Cele mai noi date statistice arată că, deși rata anuală a inflației s-a redus ușor în octombrie, la 9,8%, România continuă să aibă „cea mai mare inflație din UE pentru a doua lună consecutivă”, după cum subliniază analistul eToro Bogdan Maioreanu. Nivelul atins este cel mai ridicat din iunie 2023, iar scumpirile se resimt în special la servicii, unde creșterea prețurilor a ajuns la 10,52%.

În același timp, produsele alimentare și nealimentare au înregistrat o moderare a scumpirilor față de septembrie, însă nu suficient încât să reducă presiunea generală asupra costului vieții. Prețurile au crescut și de la o lună la alta, cu 0,5% în octombrie, față de 0,36% în luna precedentă.

În fața acestor evoluții, Banca Națională a decis să mențină rata dobânzii la 6,5% pentru a șaisprezecea lună la rând. Instituția atrage atenția că inflația va rămâne ridicată pentru mai mult timp decât se anticipase.

„Banca Națională a României a decis să mențină rata dobânzii neschimbată la 6,5%, menționând posibilitatea ca inflația ridicată să persiste pentru o perioadă mai lungă de timp”, explică Maioreanu.

Analistul subliniază însă că efectele asupra economiei sunt greu de evitat: „Din păcate, în aceste condiții, banca centrală nu poate face prea multe pentru a stimula economia aflată acum în dificultate, cu deficite publice masive care trebuie reduse și consumul care a scăzut drastic după ce măsurile de austeritate ale guvernului au intrat în vigoare”.

Datele privind PIB-ul arată că România a crescut economic cu doar 0,3% față de anul trecut, un ritm care confirmă stagnarea. Potrivit analistului, inflația ridicată și măsurile fiscale din vara lui 2025 au afectat puternic consumul, iar investițiile au încetinit vizibil.

„Acest nivel ridicat al inflației în România a determinat Banca Națională a României să mențină rata dobânzii la un nivel ridicat (…) cu foarte puține perspective de scădere în viitorul apropiat”, notează Maioreanu.

Efectele măsurilor fiscale și eliminarea plafonului la energie împing inflația peste prognoze

BNR semnalează că scăderea inflației va fi întârziată de două măsuri adoptate în 2025:

-eliminarea plafonului la energia electrică (1 iulie),

-creșterea TVA și a accizelor (1 august).

„Inflația anuală va scădea ușor în următoarele trei trimestre, dar va rămâne mai mare decât estimările anterioare”, arată BNR în raportul citat în comentariul eToro. Abia în trimestrul trei din 2026 se așteaptă o reducere mai amplă, când dispare efectul direct al acestor măsuri. În 2027 ar putea fi atinsă ținta de inflație a Băncii Naționale.

Maioreanu explică faptul că scăderea viitoare va fi alimentată mai degrabă de retragerea consumului decât de factori pozitivi: noile taxe și ajustările bugetare „vor tempera consumul și investițiile”.

Analistul avertizează că riscurile nu sunt doar interne. „Economia românească se confruntă, de asemenea, cu riscuri externe care pot influența activitatea economică și inflația pe termen mediu”, notează acesta. Printre ele: tensiunile comerciale globale, războiul din Ucraina și creșterea investițiilor în apărare în UE.

Aceste elemente pot modifica direcția politicilor economice, dar și nivelul prețurilor pentru resurse importante.

Comparație regională: România, detașată în topul scumpirilor

Diferențele dintre România și alte state UE sunt ample:

Bulgaria: 5,6%

Ungaria: 4,3%

Slovacia: 4,3%

Polonia: 2,8%

Cehia: 2,5%

Media zonei euro este de 2,1%, iar Cipru a înregistrat deflație de -0,3%. România este chiar a treia în Europa, după Turcia și Ucraina.

Potrivit sondajului Retail Investor Beat, „inflația este principala preocupare pentru investitorii individuali din România”, urmată de riscul unei recesiuni. Percepția este alimentată de volatilitatea economică, taxele crescute și lipsa de predictibilitate bugetară.

Concluzia analistului eToro: România are nevoie urgentă de reforme