Institutul Național de Statistică arată că inflația anuală a ajuns la 9,8% în luna octombrie, după ce în septembrie nivelul fusese de 9,88%. Majorările sunt prezente în toate categoriile de consum, ceea ce reflectă presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor.

Conform datelor INS, mărfurile nealimentare s-au scumpit în medie cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar produsele alimentare cu 7,57%. Printre cele mai mari creșteri se află fructele proaspete (+22,7%), uleiul (+9%), carnea (+7%) și laptele (+9,3%).

Pe zona utilităților, situația este și mai complicată: energia electrică s-a scumpit cu 72,3%, iar energia termică cu 17,7%.

Pe fondul acestor scumpiri, economistul Adrian Negrescu avertizează că românii vor resimți puternic finalul de an. El spune că presiunea prețurilor va continua, inclusiv în perioada cumpărăturilor de Crăciun.

„Un lucru este sigur: vom avea cele mai scumpe sărbători de sfârșit de an din ultimii 35 de ani, raportat la puterea de cumpărare, pentru că prețurile vor continua să crească”, a explicat economistul.

Negrescu estimează că situația se va agrava chiar în luna decembrie: „Inflația asta de aproape 10% probabil se va menține și în luna decembrie, când vom asista la scumpiri speculative, mai ales în zona produselor alimentare și a cadourilor”.

Nici perspectiva economică nu este optimistă. Specialistul atrage atenția că scăderea puterii de cumpărare va afecta direct evoluția economiei.

„Puterea noastră de cumpărare va continua să scadă. Pas cu pas, consumul – principalul motor al economiei – va înregistra rateuri, iar statul va încasa mai puțini bani”, spune Negrescu.

El avertizează că lipsa unor măsuri eficiente ar putea duce la o perioadă de instabilitate profundă:

„Mi-e teamă că lucrurile nu arată deloc bine în momentul de față și sper ca autoritățile să găsească soluții pentru ca anul viitor să restarteze motoarele economiei. Altfel, fără consum și fără putere de cumpărare, ne vom îndrepta spre o criză economică de proporții”.

Negrescu subliniază că stabilitatea economică depinde de modul în care va fi configurat bugetul pentru 2026.

„Dacă vor face un buget cu venituri realiste și cheltuieli reduse, probabil nu va fi nevoie de creșterea taxelor. Sper să găsească soluții pentru a menține fiscalitatea la acest nivel, pentru că altfel economia se va duce într-o criză puternică din care cu toții vom pătrimi”, afirmă economistul.

INS arată că în luna septembrie câștigul salarial mediu net a fost de 5.443 lei, în creștere cu 56 de lei față de august. Salariul mediu brut a ajuns la 9.078 de lei. Totuși, în condițiile actuale ale pieței, aceste majorări sunt erodate rapid de creșterea prețurilor.

Guvernul anunță înghețarea pensiilor și salariilor în 2026

Situația veniturilor populației este complicată și de măsurile anunțate de Executiv. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că pensiile și salariile vor fi înghețate în 2026, ceea ce pune un plus de presiune pe puterea de cumpărare într-un an care se anunță deja dificil.