Educația financiară ajunge în tot mai multe licee din România. Peste 1.700 de elevi din 55 de licee au participat la proiectul „Credite inteligente”

Peste 1.700 de elevi din 55 de licee au beneficiat în acest an de activități de educație financiară, în cadrul celei de-a IX-a ediții a proiectului „Credite inteligente”, derulat de Junior Achievement România și KRUK România.

Alături de profesori, liceenii au avut ocazia să exploreze concepte financiare esențiale, de la valoarea banilor și alegerea soluțiilor potrivite de finanțare până la gestionarea unui împrumut.

Prin intermediul exercițiilor practice, elevii și-au dezvoltat spiritul analitic în ceea ce privește riscurile și oportunitățile financiare. Activitățile au urmărit să îi ajute pe tineri să se pregătească pentru un viitor financiar sigur și independent.Activitățile desfășurate la clasă au fost completate de sesiuni fizice susținute de cinci voluntari KRUK România în licee din București, Câmpina și Târgoviște.

În cadrul întâlnirilor au fost abordate teme actuale referitoare la importanța gestionării responsabile a banilor și la luarea unor decizii financiare informate. Prin exemple practice și discuții interactive, elevii au aprofundat concepte precum bugetul personal, diferența dintre nevoi și dorințe, dar și modul de identificare a oportunităților și riscurilor financiare.

Interacțiunea directă cu voluntarii le-a oferit liceenilor acces la perspectiva unor profesioniști din domeniul financiar. Totodată, întâlnirile i-au încurajat să analizeze deciziile legate de bani prin raportare la propriile obiective și la planurile lor de viitor.

Proiectul „Credite inteligente” urmărește dezvoltarea abilităților financiare ale tinerilor și formarea unor comportamente responsabile în ceea ce privește gestionarea banilor.

De la începutul proiectului și până în prezent, peste 15.200 de elevi de liceu au beneficiat de activitățile desfășurate în cadrul acestuia.

Junior Achievement România este o organizație nonprofit fondată în 1993. Organizația face parte din JA Worldwide, SUA, și JA Europe.

Programele Junior Achievement sunt urmate în 40 de țări din Europa și în peste 100 de țări la nivel mondial.

În România, programele JA bazate pe metode de tip „applied learning” și „project based” sunt urmate anual de peste 337.000 de elevi și studenți din mai mult de 2.100 de instituții de învățământ.

Activitățile se desfășoară la nivel local în parteneriat cu Ministerul Educației, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri.

KRUK România este membră a Grupului KRUK S.A. din anul 2007 și este o companie de management al datoriei. Compania are peste 2,5 milioane de clienți în România.