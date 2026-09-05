Daniel Băluță, mesaj despre problemele Bucureștiului. Primarul Sectorului 4 cere închiderea cât mai rapidă a șantierelor

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit recent despre unele dintre cele mai apăsătoare probleme ale Bucureștiului, de la traficul din Capitală și sistemul de termie până la șantierele care îi exasperează pe bucureșteni.

Edilul a abordat și dificultățile deciziilor din administrație, încrederea oamenilor în cei care conduc orașul și criteriile după care poate fi evaluată activitatea unui primar. În ceea ce privește diferențele dintre primari, Băluță consideră că acestea pot fi demonstrate prin rezultatele obținute, potrivit informațiilor publicate de Mediafax.

Când vine vorba despre București, Daniel Băluță recunoaște că administrația Capitalei este departe de a fi o misiune simplă. În viziunea sa, problemele Capitalei nu pot fi puse pe seama unei singure cauze sau a unei singure persoane.

Este vorba despre un mecanism complicat, în care foarte mulți oameni trebuie să lucreze în aceeași direcție pentru ca lucrurile să funcționeze. Printre problemele discutate se numără traficul, termia și numeroasele șantiere din București.

Edilul a fost întrebat și ce ar face dacă politica ar dispărea din ecuație. Într-un asemenea scenariu, primarul Sectorului 4 s-ar întoarce la profesia medicală și ar practica din nou stomatologia.

În același timp, ar continua activitatea universitară. Băluță spune că a rămas la fel de atașat de profesia medicală și de activitatea de la catedră, după cei 12 ani petrecuți la Facultatea de Stomatologie.

La final, Daniel Băluță a explicat și ce ar trebui să rămână, în opinia lui, după un primar. El nu consideră că activitatea unui primar ar trebui evaluată prin vorbe, bârfe sau comentarii, ci prin ceea ce rămâne în urma administrației.

Amintim că Daniel Băluță a absolvit Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în 2001, iar în 2009 a devenit medic primar în stomatologie generală. Acesta a intrat în administrația locală în 2012, ca membru al Consiliului Local Sector 4, apoi a fost viceprimar între 2013 și 2016. În anul 2016, Băluță a câștigat pentru prima dată funcția de primar al Sectorului 4 din București.