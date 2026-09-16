Paradisul italian care ascunde o problemă neașteptată: Locuitorii, dați afară pentru turiști

Vieste, una dintre destinațiile turistice cunoscute din regiunea Puglia, Italia, se confruntă cu dificultăți tot mai mari pentru locuitorii care caută locuințe de închiriat pe termen lung. Oamenii care trăiesc permanent în oraș susțin că oferta de proprietăți disponibile pentru întregul an a scăzut semnificativ, pe măsură ce tot mai multe locuințe sunt orientate către turiști.

Situația este legată de dezvoltarea turismului și de extinderea spațiilor de cazare destinate vizitatorilor. Potrivit localnicilor, proprietarii sunt tot mai interesați să folosească imobilele pentru închirieri pe termen scurt sau pentru activități de tip pensiune, în special în perioada sezonului estival.

Daniel, un locuitor din Vieste, a vorbit despre această situație pentru Fanpage.it și susține că orașul se confruntă cu o problemă importantă în ceea ce privește accesul rezidenților la locuințe. El descrie efectele pe care extinderea turismului le are asupra oamenilor care locuiesc permanent în oraș.

„În Vieste, ne confruntăm cu o adevărată urgență socială care îi sufocă pe locuitori. Găsirea unei locuințe de închiriat pe tot parcursul anului a devenit imposibilă. Rețeaua rezidențială a orașului a fost complet monopolizată de închirieri turistice pe termen scurt și de pensiuni”, a declarat localnicul, potrivit fanpage.it.

Problema semnalată de localnici nu ține doar de nivelul chiriilor, ci și de numărul proprietăților care mai sunt disponibile pentru închiriere pe termen lung. Pentru persoanele care au nevoie de o locuință permanentă pentru a munci și a trăi în Vieste, găsirea unei astfel de proprietăți a devenit tot mai dificilă.

În timpul sezonului turistic, cererea pentru cazare crește, iar proprietarii pot obține venituri mai mari prin închirierea locuințelor pentru perioade scurte. Această situație influențează oferta disponibilă pentru persoanele care caută să închirieze o locuință pentru întregul an.

Vieste este un oraș a cărui economie depinde în mare măsură de turism, iar în lunile de vară numărul persoanelor care caută cazare crește considerabil. Pentru rezidenții permanenți, însă, reducerea numărului de locuințe disponibile pe termen lung poate transforma găsirea unei case într-o problemă de zi cu zi.

Potrivit mărturiei lui Daniel, transformarea proprietăților în spații de cazare pentru turiști afectează direct comunitatea locală. În lipsa unor alternative de închiriere pentru întregul an, oamenii care lucrează și locuiesc în oraș se confruntă cu dificultăți în a găsi o locuință accesibilă și disponibilă pe termen lung.

Situația din Vieste se înscrie într-o dezbatere mai amplă legată de efectele închirierilor turistice asupra pieței locuințelor din mai multe destinații din Italia. În alte orașe și zone turistice, localnicii au reclamat, de asemenea, reducerea ofertei de locuințe destinate rezidenților pe măsură ce proprietățile sunt folosite pentru cazare pe termen scurt.

Fenomenul poate modifica treptat structura comunităților turistice, mai ales în locurile în care cererea sezonieră pentru cazare este ridicată. Proprietarii au posibilitatea de a utiliza locuințele pentru perioade scurte în sezonul cu cea mai mare cerere, în timp ce rezidenții caută spații disponibile pentru perioade mult mai lungi.

În Vieste, efectele sunt resimțite de persoanele care încearcă să rămână în oraș pe tot parcursul anului. Lipsa locuințelor de închiriat pe termen lung devine astfel o problemă pentru cei care au nevoie să locuiască permanent în localitate, nu doar pentru perioada sezonului turistic.

Localnicul susține că presiunea exercitată de turism asupra pieței rezidențiale a ajuns să afecteze posibilitatea oamenilor de a continua să trăiască în orașul în care locuiesc. Declarația sa descrie o situație în care cererea turistică intră în competiție directă cu nevoia de locuințe a comunității locale.

Vieste se numără printre principalele destinații turistice din zona Gargano și este cunoscută pentru plajele sale, apa limpede și centrul istoric. Străzile înguste, piețele mici și casele albe contribuie la atractivitatea orașului pentru turiștii care vizitează Puglia.

Popularitatea turistică a localității are însă efecte asupra pieței imobiliare, potrivit mărturiei oferite de Daniel. Acesta susține că proprietarii sunt tot mai interesați să ofere locuințele vizitatorilor pentru perioade scurte, în special în lunile de vară, în loc să le închirieze persoanelor care locuiesc permanent în Vieste.

Pentru localnicii care depind de existența unei locuințe pe termen lung, reducerea ofertei disponibile reprezintă o dificultate suplimentară. Situația este resimțită de cei care trebuie să găsească un spațiu în care să locuiască pe tot parcursul anului, într-un oraș în care activitatea turistică ocupă un loc important. „Nu se mai poate locui aici, locuitorii sunt dați afară din casele lor pentru a face loc turiștilor”, este una dintre acuzațiile formulate de localnic.