SpaceX pregătește primul zbor orbital al Starship. Racheta va transporta 26 de sateliți Starlink

SpaceX intenționează să lanseze pe 22 septembrie cea de-a 14-a misiune Starship, sub rezerva obținerii aprobărilor necesare. Testul va marca o premieră pentru program, compania urmând să încerce pentru prima dată să plaseze Starship pe orbită și să transporte o încărcătură operațională.

SpaceX a stabilit ora 7:15, ora locală din Texas, pentru lansare, cu o fereastră disponibilă de 75 de minute. Misiunea este diferită de testele anterioare deoarece treapta superioară Starship va încerca să intre pentru prima dată pe orbită. Planul prevede efectuarea a șase orbite în jurul Pământului, înainte ca misiunea să se încheie după aproximativ zece ore.

Atingerea orbitei ar reprezenta o etapă importantă pentru programul Starship, început cu primul zbor de testare din 20 aprilie 2023.

SpaceX continuă să modifice atât propulsorul Super Heavy, cât și treapta superioară Starship, obiectivul fiind dezvoltarea unei rachete super-grele complet reutilizabile.

Starship va avea la bord 26 de sateliți Starlink V3, care vor fi plasați inițial pe o orbită situată la aproximativ 275 de kilometri deasupra Pământului.

Aceștia sunt mai performanți decât sateliții V2 Mini transportați în prezent cu rachetele Falcon 9. După desfășurare, sateliții V3 își vor folosi propriile sisteme de propulsie pentru a ajunge la orbitele finale.

Misiunea va reprezenta astfel și prima încercare a Starship de a desfășura o încărcătură operațională în spațiu.

Cel mai recent test Starship a avut loc pe 24 iulie. Prima treaptă a funcționat normal în timpul ascensiunii, însă au apărut probleme în timpul revenirii.

SpaceX a explicat că trei dintre motoarele centrale au prezentat semne de blocare provocată de gheață în faza finală a manevrei de întoarcere. Din această cauză, manevra s-a încheiat prematur.

La tentativa de amerizare au repornit doar opt dintre cele 13 motoare planificate, iar Super Heavy a lovit puternic apa în Golful Mexic.

Pentru noul zbor, compania a modificat componentele destinate filtrării motoarelor și a făcut schimbări software pentru a crește fiabilitatea repornirii acestora.

Nici Super Heavy și nici treapta superioară nu vor încerca să revină la baza de lansare din Texas în cadrul acestei misiuni.

Super Heavy va încerca o amerizare controlată în Golful Mexic. Un rezultat bun ar putea pregăti terenul pentru o tentativă de prindere a primei trepte la următorul zbor.

În cazul treptei superioare, SpaceX vrea să obțină mai multe informații despre comportamentul scutului termic. Compania a introdus mai multe îmbunătățiri după testul din iulie, când Starship a reușit o amerizare în Oceanul Indian.

Printre modificări se numără sisteme suplimentare pentru fixarea plăcilor scutului termic în zonele cu risc ridicat, intervenții asupra spațiilor prin care plasma poate pătrunde în spatele plăcilor și testarea unor plăci curbate, concepute pentru a reduce încălzirea în zonele dintre acestea.

SpaceX va testa și reutilizarea unor componente ale scutului termic. Două plăci recuperate de pe Ship 40 vor fi montate pe Ship 41, fiind pentru prima dată când plăci ale scutului termic Starship sunt refolosite.