Străinii cumpără tot mai multe case în satele românești. Ce îi atrage în satele din Transilvania

Străinii cumpără case în Transilvania, unde vechile gospodării săsești sunt restaurate și transformate în locuințe de vacanță, pensiuni sau spații culturale. Fenomenul este vizibil în 2026 mai ales în satele din sudul regiunii. Investițiile contribuie la salvarea clădirilor istorice și la dezvoltarea turismului. Extinderea pieței poate provoca însă scumpirea proprietăților și depopularea comunităților locale.

Străinii cumpără case în Transilvania deoarece sunt atrași de gospodăriile tradiționale, de peisajele rurale și de modul de viață păstrat în numeroase sate din regiune. Casele săsești construite în urmă cu sute de ani, șurile de mari dimensiuni, porțile din lemn și curțile închise au devenit proprietăți căutate atât de occidentali, cât și de românii din marile orașe.

Interesul pentru aceste imobile a contribuit la salvarea unor clădiri istorice și la dezvoltarea turismului în sudul Transilvaniei. În același timp, transformarea gospodăriilor în investiții, pensiuni și case de vacanță poate modifica structura și identitatea satelor tradiționale.

Originea fenomenului este legată de perioada de după 1989, când o mare parte a comunității săsești a emigrat în Germania. Numeroase gospodării tradiționale au rămas atunci fără familiile care le construiseră și le întreținuseră timp de mai multe generații. Cercetările dedicate satelor din sudul Transilvaniei arată că noii proprietari aleg frecvent să cumpere și să restaureze case vechi, în loc să ridice construcții noi.

Pentru cumpărătorii occidentali, atractivitatea acestor locuințe este dată tocmai de elementele care pot părea învechite pentru unii localnici. Zidurile groase, țigla tradițională, șurile, curțile închise, liniștea și apropierea de natură definesc o experiență rurală tot mai greu de găsit în Europa Occidentală.

Transformarea satelor din Transilvania este ilustrată cel mai bine de Viscri, una dintre cele mai cunoscute localități rurale ale României. Satul și biserica fortificată sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO, iar proiectele de conservare începute în urmă cu peste 20 de ani au permis restaurarea mai multor gospodării prin folosirea tehnicilor tradiționale.

Interesul manifestat de Regele Charles al III-lea pentru Transilvania a sporit considerabil vizibilitatea internațională a regiunii. Monarhul britanic deține proprietăți în Transilvania, iar implicarea sa în conservarea patrimoniului rural a făcut satele din zonă cunoscute unui public occidental mai numeros.

În 2026, Viscri este considerat un exemplu de dezvoltare rurală bazată pe conservarea patrimoniului și pe turism. Localitatea atrage aproximativ 70.000 de vizitatori în fiecare an.

Valorificarea economică a caselor tradiționale urmează un model aplicat deja în mai multe sate din Transilvania. Proprietățile sunt cumpărate și restaurate fără eliminarea elementelor originale, după care devin case de vacanță, pensiuni, cafenele, ateliere sau spații culturale.

Un proiect realizat la Porumbacu de Sus arată amploarea interesului pentru acest tip de experiență. Cinci case tradiționale din lemn, dintre care unele au o vechime de aproximativ 200 de ani și erau amenințate cu dispariția, au fost salvate și reunite într-un ansamblu turistic de mici dimensiuni. Potrivit proprietarului, mulți dintre vizitatori sunt străini atrași de simplitatea vieții într-o gospodărie tradițională.

Valoarea economică a acestor proprietăți poate ajunge la sume considerabile. În Grânari, localitate situată la aproximativ 30 de kilometri de Viscri, un ansamblu alcătuit din patru case tradiționale a fost promovat pe piața internațională pentru 495.000 de euro.

Investițiile în gospodăriile vechi pot preveni degradarea clădirilor, dar impactul asupra comunității depinde și de modul în care sunt distribuite veniturile. Lucrările de restaurare generează cerere pentru zidari, tâmplari și meșteri, în timp ce dezvoltarea turismului susține serviciile de cazare, gastronomia, activitatea ghizilor și vânzarea produselor locale.

Un studiu realizat în satele Hosman și Râu Sadului arată că noii locuitori pot stimula dezvoltarea comunităților. Aceștia cumpără și restaurează clădiri, înființează servicii și contribuie la atragerea finanțărilor. Același proces poate produce însă și efecte negative pentru populația locală.

Transformarea unui număr mare de gospodării în case de vacanță sau unități turistice poate determina creșterea prețurilor imobiliare. În aceste condiții, localnicii pot întâmpina dificultăți tot mai mari atunci când vor să cumpere o proprietate în propriul sat. Localitatea își poate păstra aspectul tradițional, dar riscă să piardă comunitatea care i-a construit identitatea.

Specialiștii în patrimoniu avertizează că simpla restaurare a clădirilor nu poate proteja un sat în cazul în care acesta continuă să se depopuleze. Conservarea patrimoniului trebuie să genereze locuri de muncă, venituri și servicii pentru persoanele care locuiesc permanent în comunitate.

Capitalul adus de cumpărătorii străini poate salva gospodării istorice amenințate cu dispariția și poate transforma patrimoniul într-o sursă de venit pentru economia locală. Efectele investițiilor depind însă de păstrarea populației permanente și de evitarea transformării satelor în zone alcătuite predominant din pensiuni și case de vacanță.