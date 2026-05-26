Dezvoltatorul „Case Sustenabile” construiește vile cu pereți din grinzi de lemn stratificat

Când ne gândim la o casă din lemn, mintea ne zboară adesea fie către structurile ușoare din panouri (sistemul timber frame), fie către căsuțele rustice din bușteni rotunzi. Există însă o tehnologie mult mai avansată, care combină farmecul masiv al lemnului cu precizia inginerească modernă: casele cu pereți exteriori din grinzi stratificate, cunoscute în limbajul de specialitate ca și case tip „block house”.

Dacă te afli în momentul în care analizezi opțiunile pentru viitorul tău cămin sau vrei o casă de vacanță care să reziste testului timpului, probabil ai auzit destule promisiuni nerealiste. Haide să dăm la o parte marketingul și să privim acest sistem exact așa cum este el în realitate, cu bune și cu rele.

Spre deosebire de casele din lemn masiv tradiționale, unde pereții se clădesc din bușteni verzi care se tasează ani de zile, sistemul „block house” modern folosește grinzi stratificate. Acestea sunt obținute prin lipirea industrială a mai multor lamele de lemn uscat controlat în camere speciale, unde umiditatea este redusă la 12-15%. Acest proces elimină tensiunile interne din fibră, ceea ce înseamnă că pereții nu se vor încovoia și nu vor crăpa în timp.

Totul se proiectează computerizat. Profilele de grinzi stratificate sunt debitate cu utilaje de înaltă precizie, fiind prevăzute cu canale de îmbinare dublă sau triplă (sistem lamba și uluc) și frezări speciale la colțuri (chertări).

Când materialele ajung pe șantier, pereții exteriori se ridică prin suprapunerea ghidată a acestor grinzi, formând o structură compactă, extrem de robustă și etanșă. Estetica este impresionantă: finisajul este atât de curat încât pereții din lemn nu mai au nevoie de tencuială, glet sau gips-carton, rămânând ca element principal de design atât la exterior, cât și la interior.

Sistemul „block house" din grinzi stratificate se integrează perfect în peisajul natural, fiind ideal atât ca locuință permanentă, cât și ca vilă de vacanță.

Arhitectura gândită de ei este extrem de versatilă și răspunde unei mari nevoi actuale: flexibilitatea de a închiria proprietatea în regim turistic atunci când nu o folosești. Compartimentarea inteligentă este optimizată pentru confort și intimitate:

La parter: Casa te întâmpină cu un living generos și luminos, o bucătărie funcțională, o baie de serviciu și un spațiu tehnic esențial pentru gestionarea utilităților. Nivelul beneficiază de două ieșiri separate, oferind un flux excelent și o conexiune rapidă cu natura. În fața livingului este amenajată o terasă spațioasă, locul perfect unde să te bucuri de priveliștea montană la o cafea dimineața sau de discuțiile lungi cu prietenii în timpul zilei.

La etaj: Spațiul este dedicat exclusiv odihnei și intimității, fiind prevăzut cu 2 camere mari, fiecare dintre ele având propria baie complet echipată. Această configurație transformă casa într-o variantă ideală pentru închiriere, asigurând oaspeților tot confortul unui hotel premium în mijlocul naturii.

Oricât de ecologic și idilic sună o casă din grinzi stratificate, orice beneficiar se lovește de două mari frici: riscul de incendiu, atacul dăunătorilor. Din nou, tehnologia demonstrează că problemele apar doar atunci când execuția este rudimentară.

Oricât de ciudat ar părea, un perete compact din grinzi stratificate rezistă la foc mai bine decât o structură din oțel, care se înmoaie rapid la temperaturi mari. Lemnul masiv și dens se carbonizează lent la suprafață, creând un strat izolator care blochează pătrunderea oxigenului către miezul grinzii. Structura își păstrează capacitatea portantă mult timp. În plus, tratamentele moderne cu substanțe ignifuge întârzie aprinderea materialului cu zeci de minute.

Lemnul uscat și tratat industrial este complet sterilizat; bacteriile și insectele sunt eliminate în faza de producție. Pentru ca peretele tip „block house” să nu sufere în timp, cel mai important detaliu de execuție este hidroizolarea la bază. Prima grindă nu trebuie să atingă niciodată direct betonul fundației; ea se așază pe o membrană hidroizolantă de calitate, prevenind infiltrațiile din precipitații.

Există o preconcepție că o casă din lemn îți permite o fundație de suprafață, ieftină. Chiar dacă o structură „block house” este mai elastică în caz de seism decât una din cărămidă, legislația te obligă să cobori cu fundația sub adâncimea de îngheț a solului. În plus, pentru că pereții din grinzi suprapuse exercită o presiune uniformă, fundația trebuie să fie perfect plană; orice denivelare a plăcii de beton se va propaga în sus și va îngreuna îmbinarea perfectă a grinzilor.

Marele atu care compensează însă rigorile de șantier este calitatea aerului. Lemnul stratificat rămâne un material higroscopic, capabil să regleze în mod natural umiditatea din încăperi. Pereții „respiră”, absorbind excesul de vapori și eliberându-l atunci când aerul devine prea uscat. Acest microclimat reduce riscul de apariție al igrasiei sau mucegaiului și oferă un mediu de viață extrem de sănătos.

Șantierul unei case tip „block house” se desfășoară într-un ritm alert și curat. Odată ce fundația este gata și izolată, ridicarea pereților exteriori și a compartimentărilor din grinzi stratificate se poate finaliza în doar una sau două săptămâni, în funcție de complexitatea proiectului. Deoarece componentele vin gata finisate din fabrică, se elimină complet timpii morți necesari uscării tencuielilor sau betoanelor.

Totuși, lemnul stratificat de înaltă calitate, uscat și lipit conform standardelor, este un material premium, cu un cost considerabil. Deși economisești sume importante la finisajele interioare și exterioare (deoarece pereții structurali sunt deja finisați), investiția inițială în kitul de grinzi este adesea similară sau chiar mai mare decât în cazul unei construcții clasice din cărămidă.

Sistemul „block house” este extrem de atractiv pentru cei care vor să își ridice casa singuri, deoarece îmbinările prelucrate industrial funcționează după o logică strictă, eliminând erorile de măsurare de pe șantier. Dacă grinzile au dimensiuni reduse, ele pot fi manipulate de doi sau trei oameni, transformând ridicarea pereților într-o activitate accesibilă în regie proprie.

Cu toate acestea, pe măsură ce lungimea grinzilor și înălțimea casei cresc, piesele devin foarte grele și pot necesita utilaje de ridicare mecanizate. Zona în care poți interveni cel mai sigur în regie proprie pentru a reduce costurile de manoperă este montarea izolației interioare, realizarea amenajărilor și tratarea periodică a lemnului. Dacă apreciezi precizia, iubești texturile naturale și cauți o investiție cu amortizare rapidă prin închiriere, o casă din grinzi stratificate îți va oferi un cămin cald, solid și eficient, proiectat să dureze generații întregi.