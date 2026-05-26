Ce nu știi despre casele pe structura metalică! Adevărul dincolo de mituri și reclame
Când vine vorba de construirea unei case de la zero, majoritatea dintre noi avem în minte o imagine tradițională: paleți întregi de cărămidă sau BCA, saci de ciment, betoniere și luni de zile de așteptare. Totuși, în ultimii ani, o tehnologie împrumutată din sectorul industrial câștigă tot mai mult teren în zona rezidențială: structurile metalice ușoare.
Dacă te afli în punctul în care analizezi opțiunile pentru viitorul tău cămin și vrei să scapi de coșmarul șantierelor prelungite, probabil ai auzit deja promisiuni nerealiste. Haideți să dăm la o parte marketingul și să privim această tehnologie exact așa cum este ea în realitate, cu bune și cu rele.
Sentimentul de a-ți ridica locuința ca pe un puzzle uriaș
Cel mai spectaculos aspect al acestui sistem este modul în care coboară ingineria grea la nivelul de logică pură, aproape digitală. Vorbim despre profile din oțel structural de înaltă rezistență, formate la rece și protejate complet prin zincare. Deși grosimea fiecărui profil individual poate părea surprinzător de mică (adesea în jur de 1 mm), rigiditatea și rezistența întregii clădiri apar din multitudinea de elemente așezate la distanțe fixe, de regulă din 60 în 60 de centimetri.
Totul începe pe calculator. Proiectul tehnic de rezistență este calculat milimetric de ingineri, iar utilajele automate debitează, găuresc și codează piesele în fabrică în doar câteva zile.
Când materialele ajung pe șantier, nu primești grinzi brute care trebuie tăiate și sudate la cald, ci un kit prefabricat cu coduri de montaj imprimate direct pe profile. Practic, urmărești planul 3D, pui gaură pe gaură și introduci șuruburile speciale de fixare. Este un proces curat, rapid și predictibil, care elimină complet erorile umane de măsurare din șantier și reduce resturile de materiale la zero.
Cei trei mari demoni ai oțelului și soluțiile din execuție
Desigur, structura metalică își atrage și o mulțime de sceptici. Cele mai mari temeri ale celor care vor să locuiască într-o astfel de casă sunt legate de punțile termice (vara caldă, iarna rece), zgomotul de ecou și teama de degradare în timp. Producătorii profesioniști recunosc deschis că aceste probleme sunt reale, însă apar doar dintr-o proiectare slabă sau dintr-o execuție rudimentară.
1. Punțile termice
Metalul este un conductor excelent de temperatură. Pentru ca locuința să nu devină un cuptor vara și un frigider iarna, structura nu trebuie să intre niciodată în contact direct cu mediul exterior. Soluția constă într-o anvelopare continuă de jur împrejur. Profilele se plachează la exterior cu panouri rigide, iar stratul de izolație trebuie să coboare neîntrerupt, trecând inclusiv peste linia fundației. Astfel, punctul de rouă (unde se întâlnește aerul cald cu cel rece și se produce condensul) este împins complet în afara structurii metalice.
2. Izolarea fonică
Scepticii se tem că o structură din oțel va funcționa ca o cutie de rezonanță. Pentru a bloca sunetele, mai ales la casele cu etaj, interiorul pereților și spațiul dintre grinzile planșeului se umplu cu vată minerală densă. Peste placarea de la etaj se instalează o izolație subțire de impact și se toarnă o șapă clasică din ciment de câțiva centimetri. Această masă grea absoarbe complet vibrațiile și pașii.
3. Coroziunea (Rugina)
Apa este dușmanul oricărui material de construcție. Oțelul structural este însă protejat de un strat dens de zinc. Dacă profilele sunt manipulate la rece (fără sudură sau tăieri cu flexul care să ardă zincul), materialul se „autopansează” la tăieturi. Chiar și expus direct la intemperii pe șantier, straturile protectoare garantează că rugina nu va apărea timp de decenii. În plus, profilele care ating direct betonul sunt izolate de la bun început cu benzi cauciucate pentru a opri ascensiunea umidității.
Mitul fundației mai ieftine și testul de securitate
O iluzie des întâlnită este că o structură ușoară te scapă de costurile mari ale fundației. Este adevărat că oțelul cântărește mult mai puțin decât cărămida, ceea ce permite economii minore de ciment și fier la partea de suprafață. Cu toate acestea, legislația din România obligă orice construcție rezidențială permanentă să aibă o fundație care coboară sub adâncimea de îngheț a solului din zona respectivă. Prin urmare, volumul de săpături și beton din pământ va fi destul de asemănător cu cel al unei case clasice.
În ceea ce privește siguranța fizică, mulți se întreabă dacă pereții din gips-carton, OSB și metal nu sunt vulnerabili în fața unei pătrunderi prin efracție. În realitate, un hoț va alege întotdeauna calea cea mai simplă: va forța o ușă sau va sparge un geam. Nimeni nu se va apuca să decupeze straturile succesive de fațadă, izolație și panouri în plină noapte pentru a se strecura printre stâlpii metalici deși. Din punct de vedere structural, clădirea este proiectată de ingineri să reziste la cele mai mari încărcări de seism, vânt și zăpadă specifice regiunii.
Avantajul spațiului și eficiența bugetului
Dacă tragem linie, o casă pe structură metalică ușoară oferă o economie de timp și bani evaluată la aproximativ 10% – 20% comparativ cu sistemele clasice. Însă cel mai mare câștig nu vine din prețul brut al oțelului, ci din eliminarea timpilor morți: nu mai aștepți săptămâni în șir să se usuce planșeele de beton și reduci masiv numărul de ore de manoperă pe șantier. O casă la roșu de aproximativ 100 mp poate fi gata în doar câteva zile de la livrarea structurii.
Un alt beneficiu adesea trecut cu vederea este optimizarea spațiului util. Deoarece un perete structural din oțel de doar 9 centimetri, izolat corect, oferă aceeași performanță termică precum un perete din BCA de 30 de centimetri, grosimea totală a pereților scade. La aceeași amprentă exterioară a clădirii, interiorul tău va câștiga metri pătrați prețioși în fiecare cameră. De asemenea, sistemul permite deschideri mari și spații de tip open-space fără a fi nevoie de stâlpi intermediari de susținere.
Poți să o construiești în regie proprie?
Dacă ești o persoană orientată tehnic, dispusă să învețe și vrei să îți ridici casa cu propriile mâini pentru a reduce costurile de execuție, răspunsul este un „da” hotărât. Mulți optează pentru acest sistem tocmai pentru că elimină nevoia unor echipe costisitoare de zidari. Finisajele interioare devin mult mai simple: plăcile de gips-carton se prind direct cu șuruburi pe profilele metalice perfect aliniate, fără a mai fi nevoie de tencuieli grosiere sau îndreptări de meseriaș.
Totuși, o construcție realizată de tine cere o resursă extrem de valoroasă: răbdarea. Este esențial să urmezi cu strictețe ghidurile de montaj, să respecți planurile inginerilor și să colaborezi strâns cu un diriginte de șantier. O casă pe structură metalică iartă greu improvizațiile de moment. Însă, dacă respecți tehnologia și ești atent la detalii, rezultatul va fi o locuință modernă, perfect dreaptă, eficientă energetic și extrem de durabilă.
Recomandările noastre
Parteneri
Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.