Prințul Harry și Meghan pregătesc o mutare care surprinde . Regele Charles știe deja ce urmează

Prințul Harry și Meghan Markle se pregătesc să revină în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, după aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite. Familia ar urma să părăsească California până la sfârșitul lunii august și să locuiască într-o proprietate privată din afara Londrei. Archie și Lilibet sunt deja înscriși la o școală britanică pentru anul școlar care începe în septembrie. Revenirea nu presupune însă reluarea atribuțiilor oficiale în cadrul familiei regale.

Prințul Harry și Meghan Markle pregătesc mutarea familiei din Statele Unite până la sfârșitul lunii august, potrivit informațiilor publicate inițial de presa britanică. Ducele și ducesa de Sussex ar urma să se stabilească într-o reședință privată, care nu aparține familiei regale și care s-ar afla în afara Londrei.

Regele Charles al III-lea a aflat duminică despre planurile fiului său. Suveranul ar privi favorabil posibilitatea de a petrece mai mult timp cu Harry, Meghan și nepoții săi într-un cadru strict familial, fără ca această apropiere să modifice poziția oficială a ducilor de Sussex. Prințul William și prințesa Catherine au fost, la rândul lor, informați despre decizie.

Harry și Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale și nu există, în prezent, planuri pentru ca ei să revină la îndatoririle oficiale. Statutul stabilit după retragerea lor din 2020 rămâne astfel neschimbat.

Mutarea are consecințe directe și asupra celor doi copii ai cuplului, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani. Cei doi sunt înscriși la o școală din Marea Britanie și urmează să înceapă cursurile în septembrie, potrivit informațiilor apărute în presa britanică.

Revenirea are loc după întâlnirea privată din 10 iulie dintre familia Sussex și regele Charles al III-lea. Harry, Meghan, Archie și Lilibet au fost primiți de rege și de regina Camilla la Highgrove House, în Gloucestershire. A fost prima întâlnire cunoscută a monarhului cu nepoții săi după Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a, din 2022.

Planul de mutare nu ar fi fost însă discutat cu regele în timpul acelei vizite, Charles fiind informat abia duminică despre decizia familiei.

Ruptura care a schimbat poziția ducilor de Sussex în cadrul monarhiei britanice s-a produs în ianuarie 2020, când Harry și Meghan au anunțat că intenționează să renunțe la statutul de membri activi de rang înalt ai familiei regale și să devină independenți financiar.

„Acest echilibru geografic ne va permite să ne creștem fiul cu respect pentru tradiția regală în care s-a născut, oferind în același timp familiei noastre spațiul necesar pentru a ne concentra asupra următorului capitol, inclusiv asupra lansării noii noastre organizații caritabile”, au declarat ei într-un comunicat la acea vreme.

Palatul Buckingham a confirmat în februarie 2021 că cei doi nu mai sunt membri activi ai familiei regale. Ulterior, Harry și Meghan și-au construit viața în California, în afara structurii oficiale a monarhiei.

Relațiile cu familia regală s-au deteriorat suplimentar în 2021, după interviul acordat lui Oprah Winfrey, în care Harry și Meghan au vorbit despre experiențele lor din interiorul monarhiei.

Meghan a relatat atunci că existaseră discuții privind statutul lui Archie, protecția de care urma să beneficieze și „cât de închisă” ar putea fi culoarea pielii copilului. Harry a declarat că este „dezamăgit” de tatăl său și a descris relația cu fratele său afirmând că se află „pe drumuri diferite”.

În mai 2025, într-un interviu acordat BBC, Harry și-a exprimat public dorința de „reconciliere” cu familia și s-a declarat „cu adevărat trist că nu le poate arăta patria sa copiilor săi”.

Problema protecției familiei a rămas unul dintre principalele obstacole pentru vizitele lui Harry în Marea Britanie. Înaintea deplasării din iulie 2026, ducele analiza inclusiv posibilitatea de a nu călători alături de Meghan și copii, după ce autoritățile britanice îi respinseseră solicitarea privind asigurarea protecției polițienești finanțate din bani publici.

Harry contestase anterior în instanță modificarea nivelului de securitate acordat după retragerea sa din activitatea regală. Disputa a devenit un element important al relației sale cu Regatul Unit, prințul susținând în repetate rânduri că siguranța familiei sale trebuie garantată în timpul deplasărilor în țară.

În pofida controverselor privind securitatea, vizita din iulie a avut loc, iar Harry, Meghan și copiii lor s-au întâlnit în privat cu regele Charles și regina Camilla la Highgrove House. Palatul a precizat atunci că întâlnirea a avut caracter familial și că nu vor fi făcute publice alte detalii sau fotografii.