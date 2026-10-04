Economistul Radu Georgescu explică de ce ies bani din România: Motivul principal este cursul USD/leu

Economistul Radu Georgescu a analizat evoluția recentă a cursului valutar și a rezervelor internaționale ale Băncii Naționale a României, susținând că deprecierea leului față de dolar reprezintă unul dintre principalii factori care influențează deciziile investitorilor străini.

Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, economistul pornește de la evoluția cursului euro și de la reducerea rezervelor BNR. El susține că, în ultima perioadă, ieșirile de capital din România au fost importante și consideră că explicațiile vehiculate în spațiul public nu surprind principalul motiv.

„Probabil ai aflat că săptămâna asta cursul euro a ajuns la maxim istoric. Probabil ai aflat și că rezervele BNR au scăzut în septembrie cu 5 miliarde de euro. Scopul BNR fiind să oprească creșterea cursului euro din cauza ieșirilor masive de bani din România. M-am uitat la TV, media și social media. Se pare că n-a înțeles nimeni, dintre cei care isi dau cu parerea, de ce ies foarte mulți bani din România in ultimele luni. Mulți spun că din cauza certurilor dintre partide. Asta reprezintă maxim 10% din motiv. Motivul principal este cursul USD/leu. La acest curs nu se uită nimeni. De la începutul anului, cursul USD/leu a crescut cu 10% !!!”, a scris economistul pe social media.

Radu Georgescu susține că evoluția cursului dolarului trebuie analizată din perspectiva investitorilor străini care dețin active în România. În opinia sa, diferența dintre randamentul obținut prin dobânzi și deprecierea monedei poate influența decizia acestora de a păstra sau retrage capitalul.

Economistul face referire la randamentele titlurilor de stat românești și la evoluția monedei naționale în raport cu dolarul. El argumentează că, pentru un investitor care își calculează câștigul în valută, deprecierea leului poate diminua sau chiar anula randamentul obținut din dobândă.

„Pentru orice investitor străin care știe un pic de aritmetică, e ilogic să mai țină banii în România Să primești o dobândă de maxim 7% pe an, dar să ai o devalorizare a monedei de 10% în 9 luni și o inflație anuală de 10%. Pe românește, investitorii străini vând titluri de stat ale României ca să cumpere active denominate în dolari: titluri de stat emise de SUA, acțiuni pe bursa din SUA etc. Foarte probabil cursul dolarului va mai crește. Eu nu îmi închid poziția short pe leu, chiar dacă am un câștig de 70% până acum” a punctat economistul.

Potrivit analizei sale, direcționarea banilor către active denominate în dolari este legată de perspectiva investitorilor asupra cursului valutar. Georgescu susține că, în condițiile în care dolarul ar putea continua să se aprecieze, presiunea asupra leului poate rămâne ridicată.

El leagă această evoluție și de modul în care sunt exprimate prețurile pentru o serie importantă de materii prime și active internaționale. În acest context, deprecierea monedei naționale poate avea efecte asupra costurilor suportate de economia românească.

Economistul atrage atenția asupra prețurilor internaționale pentru energie, materii prime și alte bunuri, majoritatea fiind raportate la dolarul american. Potrivit argumentului prezentat de acesta, o evoluție nefavorabilă a cursului USD/leu poate transmite presiuni suplimentare asupra prețurilor interne.

„Petrolul, gazele, energia, materialele de construcții, aurul, plus o grămadă de bunuri de pe planeta Pământ sunt exprimate în USD. Ce înseamnă asta? Peste România va veni, în următoarele luni, încă un val mare de inflație. Nu știu câți citesc rapoartele INS. În august, inflația prețurilor de producție a crescut la 12%. Această inflație se propagă rapid către populație. Din cauza inflatiei foarte mari, vor pleca si mai multi bani din Romania

Extra bonus Azi e duminică. Ai timp să studiezi date economice. Uită-te la cursul francului elvețian cum crește în raport cu euro. Din cauza problemelor din Franța (economice, politice, sociale), investitorii fug din Franța și cumpără franci elvețieni. Daca vrei protectie financiara in acest haos economic, cumpara franci elvetieni Sau active in franci elvetieni: actiuni la companii din Elevetia, titluri de stat emise de Elvetia

Concluzii. În perioada asta e foarte important să înțelegi cum funcționează economia. Până acum poate era opțional. Dacă nu înțelegi economie, 100% vei fi prins în offside”, a concluzionat Economistul Radu Georgescu