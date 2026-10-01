Ce spune Radu Georgescu despre leu, dobânzi și bursă: Dar dacă înțelegi economie, poți să câștigi din haosul din politică

Economistul Radu Georgescu a comentat pe rețelele de socializare situația politică și economică din România, după căderea unui nou Guvern în Parlament. În mesajul publicat, acesta a pus accent pe evoluția dobânzilor la titlurile de stat, deficitul de cont curent și posibila depreciere a leului.

Georgescu a relatat că a aflat despre schimbarea politică de la televizor și a remarcat reacția invitaților dintr-un studio de televiziune. Economistul a pus sub semnul întrebării atenția acordată evenimentului politic și a susținut că există indicatori economici pe care publicul ar trebui să îi urmărească mai atent.

Referindu-se la momentul în care a aflat despre schimbarea Guvernului, Georgescu a scris: „Aseară am aflat de la TV că a mai căzut în Parlament încă un Guvern.”

Economistul a continuat mesajul printr-o referire la reacția celor aflați în studio, spunând că aceștia păreau surprinși de situația politică. În opinia sa, schimbările politice succesive nu reprezintă principalul element care ar trebui urmărit atunci când este analizată situația economică a României.

În aceeași postare, Georgescu a atras atenția asupra evoluției dobânzilor la titlurile de stat. El a indicat nivelul de 7,7% pe an și a susținut că acesta reprezintă un reper important pentru costurile de finanțare ale statului.

„Totuși, ieri s-a mai întâmplat un eveniment șocant. Ieri, cotația dobânzii titlurilor de stat ale României a ajuns la 7,7% pe an.

Cu excepția câtorva luni din 2023, dobânda de ieri este cea mai mare dobândă plătită de Guvernul României în ultimii 15 ani”.

Economistul a susținut că, exceptând câteva luni din 2023, nivelul menționat ar reprezenta cea mai mare dobândă plătită de Guvernul României în ultimii 15 ani. El a criticat atenția redusă acordată acestui indicator în comparație cu evenimentele politice.

Ulterior, economistul a susținut că nivelul dobânzilor reprezintă, din perspectiva sa, un eveniment mai important decât schimbarea Guvernului și a remarcat lipsa dezbaterilor publice pe această temă. „Asta da știre șocantă.”

Mesajul lui Georgescu s-a concentrat apoi asupra deficitului de cont curent și asupra efectului pe care acesta l-ar putea avea asupra monedei naționale. Economistul a afirmat că deficitul ridicat va exercita presiuni asupra leului și a anticipat o pierdere importantă de valoare în lunile următoare. „Dar știu un singur lucru.”

După această introducere, Georgescu și-a prezentat perspectiva asupra evoluției monedei naționale, fără să indice un moment precis în care ar urma să se producă deprecierea anticipată. El a menționat mai multe intervale posibile, de la câteva zile până la câțiva ani.

În postare, economistul a formulat astfel această anticipare: „Din cauza deficitului de Cont Curent uriaș al României, leul va pierde mult din valoare in urmatoarele luni”

Georgescu a legat această estimare de datele publicate de Banca Națională a României. El a afirmat că, după ce a analizat un raport al BNR referitor la luna iulie, a decis să deschidă mai multe poziții short pe leu.

„Acum 2 săptămâni, după ce am văzut raportul BNR care spune că în iulie România a avut cel mai mare deficit de Cont Curent din istorie (3,1 miliarde euro), am deschis mai multe poziții short pe leu. După 2 săptămâni, am deja un profit de 37%.”

Potrivit economistului, raportul BNR ar fi indicat un deficit de cont curent de 3,1 miliarde de euro în luna iulie, nivel pe care acesta îl descrie drept cel mai mare deficit de cont curent din istoria României. Georgescu a spus că a folosit această informație ca unul dintre argumentele pentru pozițiile sale de tranzacționare.

El a susținut că, la două săptămâni după deschiderea pozițiilor short pe leu, acestea îi aduseseră un profit de 37%. Referindu-se la modul în care a realizat tranzacțiile, economistul a scris: „Nu e rău pentru 3 clickuri in 30 de secunde”

Georgescu a precizat că nu știe cine va ocupa funcția de prim-ministru peste o lună sau cine va fi președintele României peste un an. El a transmis că aceste schimbări politice nu reprezintă principala sa preocupare și că atenția sa este îndreptată către indicatorii economici.

În aceeași postare, economistul a abordat și evoluția Bursei de Valori București. El a afirmat că nu poate deschide poziții short pe bursa românească și și-a prezentat propria anticipare referitoare la indicele BET.

„Nu e rău pentru 3 clickuri in 30 de secunde. Din păcate, nu pot să deschid poziții short pe bursa de la București. Aș băga mâna în foc că indicele BET va scădea cu cel puțin 20% în următoarele luni. Din păcate, niciun broker de pe planeta Pământ nu oferă posibilitatea să shortezi bursa de la București”.

Georgescu a susținut că indicele BET ar putea înregistra o scădere de cel puțin 20% în următoarele luni. Declarația reprezintă o estimare exprimată de economist în postarea sa de pe rețelele de socializare. „Aș băga mâna în foc că indicele BET va scădea cu cel puțin 20% în următoarele luni.”

El a explicat și motivul pentru care nu poate utiliza aceeași strategie de tranzacționare pe Bursa de Valori București, afirmând că nu a identificat un broker care să ofere posibilitatea de a deschide poziții short pe această piață.

Georgescu a făcut referire și la piața imobiliară din România, spunând că nici aici nu poate aplica o strategie short. În același timp, economistul a afirmat că analiza unor rapoarte financiare publicate în luna septembrie l-a făcut să anticipeze probleme pentru o companie din industria imobiliară listată la bursă.

El a descris astfel perspectiva sa asupra companiei respective: „După ce am studiat rapoartele financiare publicate de bursă in luna septembrie, cred că o companie din industria imobiliară listata la bursa va avea mari probleme financiare și de cash flow în următoarele luni.”

În partea finală a postării, Radu Georgescu s-a referit la întrebările pe care le primește de la persoane interesate de modul în care s-ar putea pregăti financiar pentru evoluțiile economice pe care le anticipează în România.

Economistul le-a transmis că înțelegerea produselor financiare care permit deschiderea unor poziții short poate fi utilă pentru cei care vor să tranzacționeze pe baza unor scenarii de scădere ale unor active. „Sfatul meu: învață să folosești produse short.”

Georgescu a legat această recomandare de perspectiva sa asupra relației dintre economie și politică. El a susținut că oamenii nu pot modifica direct evoluțiile politice, dar că înțelegerea mecanismelor economice le poate permite investitorilor să ia poziții financiare în funcție de schimbările pe care le anticipează.

În acest sens, economistul și-a încheiat mesajul cu următoarea afirmație: „Probabil ți-ai dat seama că nu poți să schimbi nimic în politică.”Postarea continuă cu o referire la posibilitatea de a utiliza cunoștințele economice pentru tranzacționarea pe piețele financiare: „Dar dacă înțelegi economie, poți să câștigi din haosul din politică.”