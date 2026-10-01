ANAF a stabilit termenele pentru octombrie: declarațiile care trebuie depuse până la finalul lunii

Luna octombrie vine cu mai multe obligații fiscale pentru companii și persoane fizice, de la declarații privind salariile și TVA până la raportări pentru operațiuni intracomunitare sau notificări care se depun doar în anumite condiții.

Cea mai aglomerată zi din calendarul fiscal este 26 octombrie 2026, când expiră termenul pentru numeroase declarații lunare și trimestriale. Obligația de depunere nu este însă generală, deoarece formularele care trebuie transmise la ANAF diferă în funcție de activitatea contribuabilului, regimul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA și perioada fiscală aplicabilă.

Pentru firmele care au perioadă fiscală trimestrială, luna octombrie reprezintă momentul raportării pentru trimestrul al treilea din 2026. Înainte de completarea documentelor, contribuabilii trebuie să verifice dacă obligația se referă la operațiunile din luna septembrie sau la cele realizate pe întreg intervalul iulie-septembrie.

Până la 7 octombrie, trebuie să depună declarația de mențiuni contribuabilii care au avut perioada fiscală trimestrială pentru TVA și au realizat în luna septembrie o achiziție intracomunitară de bunuri pentru care TVA este datorată în România.

În astfel de situații, perioada fiscală se schimbă din trimestru în lună, iar contribuabilul trebuie să facă demersurile necesare pentru modificarea regimului de raportare.

În funcție de categoria din care face parte contribuabilul, poate fi utilizat formularul 010 sau formularul electronic 700. Termenul nu vizează automat toate societățile care achiziționează bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene, ci numai contribuabilii care se încadrează în condițiile prevăzute de legislația fiscală și indicate de ANAF.

Până atunci pot fi depuse cererile pentru scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condițiile legale și optează pentru această modificare.

Tot la 12 octombrie este prevăzută notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. Documentul utilizat este formularul de mențiuni corespunzător categoriei de contribuabil sau formularul 700, acolo unde acesta este aplicabil.

Data de 15 octombrie este rezervată mai multor declarații și evidențe referitoare la produsele accizabile. Printre contribuabilii vizați se află antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați, dar și operatorii care utilizează produse energetice sau alcool în baza unor autorizații specifice.

Documentul care trebuie transmis diferă în funcție de produsul accizabil și de tipul autorizației deținute. În principal, aceste raportări se referă la operațiunile realizate în luna anterioară. Pe 20 octombrie este termenul pentru contribuabilii care, în situațiile prevăzute de legislație, trebuie să notifice intrarea în sistemul TVA la încasare sau ieșirea din acest sistem. În funcție de categoria fiscală, pot fi utilizate formularele de mențiuni 010, 070 sau 700.

Tot la 20 octombrie este prevăzut formularul 184. Acesta se adresează operatorilor economici vizați de obligația de raportare a valorii medii lunare a adaosului comercial pentru benzină și motorină.

În octombrie 2026, 25 octombrie cade duminică, astfel că termenul pentru cele mai multe dintre declarațiile fiscale este indicat pentru luni, 26 octombrie. Printre formularele care trebuie avute în vedere se află formularul 100, destinat declarării obligațiilor de plată la bugetul de stat, în funcție de perioada fiscală aplicabilă contribuabilului.

Tot până la această dată se depune formularul 112, utilizat de angajatori și de ceilalți plătitori vizați pentru declararea impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a informațiilor privind persoanele asigurate.

În aceeași zi sunt prevăzute decontul de TVA 300, decontul special de TVA 301 și declarația recapitulativă 390 VIES, pentru operațiunile intracomunitare care intră sub obligația de raportare.

Formularul 307 se utilizează în anumite situații pentru ajustări sau regularizări de TVA, în timp ce formularul 311 se aplică unor contribuabili care au TVA de declarat după anularea codului de TVA, în condițiile prevăzute de lege. Prezența acestor documente în calendarul fiscal nu înseamnă că toate trebuie depuse de fiecare persoană sau companie înregistrată în scopuri de TVA.

Tot pe 26 octombrie figurează formularul 208, care este depus de notarii publici, precum și formularul 224, destinat anumitor persoane care desfășoară activitate în România și primesc venituri salariale de la angajatori din străinătate.

Formularul 217 se aplică în situațiile speciale referitoare la veniturile provenite din transferul unor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Furnizorii autorizați de servicii poștale au, la rândul lor, obligația de a depune declarația 395, referitoare la trimiterile contra ramburs, potrivit regulilor aplicabile acestei raportări.

Până vineri, 30 octombrie, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au această obligație trebuie să depună formularul 394. Declarația vizează livrările, prestările de servicii și achizițiile realizate pe teritoriul României.

Perioada pentru care se face raportarea este stabilită în funcție de perioada fiscală a contribuabilului. Astfel, formularul poate privi operațiunile aferente unei luni sau unui trimestru, după caz.

La sfârșitul lunii sunt programate și alte raportări cu reguli specifice. Declarația D406 SAF-T se transmite lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă contribuabilului. Potrivit regulii prevăzute de ordinul ANAF privind SAF-T, termenul este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Și formularul 397, destinat operatorilor platformelor de transport alternativ, are o periodicitate lunară și se depune până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei raportate. Întrucât 31 octombrie 2026 cade sâmbătă, pentru aceste raportări trebuie verificat termenul efectiv comunicat de ANAF, regula generală privind zilele nelucrătoare putând conduce la prelungirea termenului până luni, 2 noiembrie.

Pentru declarația specială de TVA 398, utilizată de contribuabilii care aplică regimurile One Stop Shop (OSS), există însă o regulă distinctă. Calendarul ANAF indică data de 31 octombrie drept termen pentru această declarație, precizând că, în cazul formularului 398, sfârșitul lunii este considerat ultima zi calendaristică a lunii.

Contribuabilii care utilizează regimul OSS trebuie, astfel, să țină cont de regula specifică formularului 398 și să nu considere automat că termenul este mutat în prima zi lucrătoare următoare atunci când ultima zi a lunii este nelucrătoare.