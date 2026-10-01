ANAF urmărește traseul banilor cheltuiți de companii pe bunuri de lux

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește verificări punctuale la societățile care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement, atunci când cheltuielile suportate de firme nu au o legătură justificată cu activitatea economică desfășurată.

Inspectorii fiscali vor analiza modul în care sunt utilizate aceste bunuri și investiții, inclusiv pentru a stabili dacă ele sunt folosite în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora.

„ANAF lansează acțiuni de verificare asupra companiilor care au achiziționat bunuri de lux și au dezvoltat amenajări de agrement fără justificare economică Agenția Națională de Administrare Fiscală va desfășura, în perioada următoare, acțiuni de verificări punctuale asupra societăților care au achiziționat bunuri de lux și au dezvoltat amenajări de agrement”, transmiste ANAF.

Potrivit instituției, verificările vor viza situațiile în care respectivele achiziții sau investiții au fost plătite de societăți, deși nu există o justificare legată de activitatea economică a acestora.

ANAF va verifica situațiile în care firmele au suportat din bugetul propriu costuri pentru bunuri de lux sau amenajări care nu au o legătură justificată cu activitatea economică. Inspectorii vor analiza modul în care sunt utilizate aceste bunuri și dacă ele contribuie la obținerea de venituri impozabile sau sunt folosite, în realitate, în scop personal de asociați, administratori ori persoane apropiate acestora.

„Verificările vizează situațiile în care aceste achiziții sau dezvoltări nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar costurile lor au fost suportate din bugetul societății comerciale. Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizării lor efective. Inspectorii vor verifica dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile, ori dacă sunt utilizate, în fapt, în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora”, se mai arată în comunicat.

O atenție distinctă va fi acordată construcțiilor și amenajărilor de agrement realizate de companii, în special celor amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor.

„Construcțiile sau amenajările de agrement realizate de societăți vor fi verificate în același mod, cu atenție deosebită asupra celor amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor. În astfel de cazuri, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată, dacă bunurile nu servesc activității economice a firmei. Acțiunile au la bază analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, fișierele standard de control fiscal D406 – SAF-T și facturile transmise prin sistemul RO e-Factura”, mai subliniază instituția.

ANAF precizează că analiza va lua în calcul și modul în care firmele au aplicat regulile fiscale în cazul acestor achiziții și investiții.

„Verificările vor urmări dacă achiziția este justificată de obiectul de activitate, corectitudinea exercitării dreptului de deducere a TVA și a deducerii cheltuielilor la calculul impozitului pe profit (amortizare, întreținere, combustibil, reparații), precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaților, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a acestor bunuri”, punctează ANAF.

Potrivit ANAF, existența unor astfel de achiziții nu înseamnă automat că societatea prezintă un risc fiscal. Instituția face distincție între bunurile și amenajările utilizate efectiv pentru desfășurarea activității economice și cele care nu au o legătură justificată cu aceasta.