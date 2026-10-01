Vicepreședintele USR Dâmbovița, reținut de DIICOT. Este vizat într-un dosar privind exporturi către Belarus

Alexandru Munteanu, consilier local la Târgoviște și vicepreședinte al USR Dâmbovița, a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT într-un dosar în care este acuzat că ar face parte dintr-o rețea care a încercat să trimită către o firmă din Belarus, aflată sub sancțiunile Uniunii Europene, un utilaj industrial care poate fi folosit la fabricarea unor echipamente militare.

În același dosar a fost reținut și Evgeni Poliakov, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. USR a transmis că Alexandru Munteanu are dublă cetățenie, română și moldovenească. Formațiunea a precizat că, în cazul în care acuzațiile formulate la adresa sa se confirmă, acesta riscă excluderea din partid.

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal care vizează investigarea unor infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite în Uniunea Europeană, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.

În cadrul anchetei au fost efectuate miercuri 12 percheziții domiciliare în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov.

Pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizați Evgeni Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei, potrivit surselor citate în anchetă.

Potrivit surselor din anchetă, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, Alexandru Munteanu, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, ar fi coordonat și participat la operațiunile de comercializare și transfer al unui utilaj industrial VL40 către destinatari intermediari.

Printre aceștia s-ar fi numărat societăți paravan din Germania și Kazahstan. Beneficiarul final ar fi fost Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, din regiunea Minsk.

Entitatea din Belarus se află sub sancțiunile Uniunii Europene, în baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.

Anchetatorii susțin că Alexandru Munteanu, împreună cu Evgeni Poliakov, ar fi inițiat operațiunea de transfer a utilajului VL40 și ar fi continuat demersurile pentru livrarea acestuia, deși autoritățile competente, respectiv Ministerul Afacerilor Externe – ANCEX, respinseseră anterior solicitări de autorizare a exporturilor.

Unul dintre motivele respingerii ar fi fost existența riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

În centrul anchetei se află un utilaj industrial de tip VL40, respectiv un strung vertical, cu o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro.

Potrivit DIICOT, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice privind fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare. Acestea puteau fi folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

Anchetatorii au date potrivit cărora pentru utilajul VL40 au fost făcute demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost entitatea din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.

Anchetatorii afirmă că au identificat date potrivit cărora utilajele au dobândit caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.

Acest lucru s-ar fi realizat prin integrarea unor componente hardware și software și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor.

Ancheta vizează astfel produse cu dublă utilizare, care pot avea atât întrebuințări civile, cât și militare.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfăşurat activităţi comerciale şi tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea şi transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât şi pentru fabricarea unor echipamente cu destinaţie militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terţe, în condiţiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

În dosar au fost continuate cercetările penale față de opt suspecți, în diferite forme de participație, pentru infracțiunea prevăzută de legislația privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale. DIICOT și autoritățile implicate au precizat că persoanele cercetate beneficiază pe parcursul procesului penal de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.