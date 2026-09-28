Zi importantă pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge astăzi la Curtea de Apel București. Ce urmează în proces

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați au luni, 28 septembrie, un nou termen la Curtea de Apel București, în dosarul în care sunt acuzați de fapte privind ordinea constituțională. Procesul pe fond trebuia să înceapă în 9 septembrie, însă instanța a amânat atunci cauza pentru finalul acestei luni.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București în septembrie 2025. În 2 aprilie 2026, instanța a stabilit că judecata pe fond poate începe, decizie contestată ulterior atât de inculpați, cât și de Ministerul Public.

Contestațiile formulate în procedura de cameră preliminară au fost respinse definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în 6 august, fiind astfel deschisă calea pentru judecarea pe fond.

Primul termen a fost stabilit pentru 9 septembrie. Procesul a început însă cu o amânare, iar Curtea de Apel București a fixat următorul termen pentru 28 septembrie. La termenul precedent, mai mulți inculpați, inclusiv Călin Georgescu, nu s-au prezentat în sala de judecată.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru acuzații privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor și a regimului materiilor explozive.

Alături de cei doi au fost trimiși în judecată alți 20 de inculpați. Printre aceștia se află Dorian Potra, fiul lui Horațiu Potra, și Alexandru Potra, nepotul acestuia.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, membri ai grupării lui Potra ar fi intenționat să se infiltreze în protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și să provoace incidente. Anchetatorii susțin că planul ar fi fost discutat după anularea scrutinului, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Ciolpani.

Situația măsurilor preventive dispuse în cazul lui Horațiu Potra s-a modificat pe parcursul procesului. După ce s-a aflat în arest preventiv, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în 17 iunie, plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Ulterior, la începutul lunii septembrie, instanța supremă a admis contestația formulată de Potra împotriva măsurii arestului la domiciliu, acesta fiind plasat sub control judiciar.

Și fiul, respectiv nepotul lui Horațiu Potra au beneficiat anterior de măsuri preventive mai puțin restrictive, fiind plasați sub control judiciar după ce se aflaseră în arest la domiciliu.

Horațiu Potra fusese prins în Dubai în septembrie 2025 și și-a dat acordul pentru a fi adus în România. El a revenit în țară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

Cazul în care cei 22 de inculpați au fost trimiși în judecată are legătură și cu evenimentele din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. Atunci, polițiștii au oprit și verificat mai multe autoturisme în Ilfov, Dâmbovița și București.

Potrivit anchetatorilor, în vehicule au fost descoperite mai multe obiecte și arme, între care cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri iritant-lacrimogene, topoare, pistoale și materiale pirotehnice.

Procurorii care au instrumentat cauza susțin că acțiunile imputate inculpaților au creat o stare de pericol pentru ordinea constituțională și securitatea națională.

Ancheta a inclus și zeci de percheziții desfășurate în 26 și 27 februarie 2025. Au fost făcute 47 de descinderi la adrese din Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, fiind vizate locuințe și sedii de firme.

Una dintre percheziții a avut loc la Horațiu Potra. Anchetatorii au anunțat atunci că au găsit bani și mai multe arme. Potra a declarat la acel moment că își asumă nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fără să ofere alte explicații privind armele despre care anchetatorii susțineau că erau deținute ilegal.

Separat de cauza judecată la Curtea de Apel București, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și într-un dosar în care este acuzat de promovarea publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Mai recent, în 21 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT într-o altă anchetă, în care procurorii îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În urma perchezițiilor efectuate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, DIICOT a anunțat că au fost ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare și documente de identitate despre care există suspiciunea că ar fi false și care urmează să fie expertizate.

Georgescu a fost ulterior plasat sub control judiciar, aceeași măsură fiind dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.