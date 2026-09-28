O nouă regulă schimbă situația din școlile Italiei. Ce trebuie să știe familiile de români

Italia pregătește o serie de modificări în sistemul de învățământ, iar unele dintre noile prevederi îi vizează direct pe elevii străini și familiile acestora. Printre măsurile anunțate se află obligativitatea participării părinților la programe de învățare a limbii italiene.

Regula se adresează părinților care nu cunosc suficient limba italiană, atunci când acest lucru afectează comunicarea cu instituția de învățământ. Scopul măsurii este de a reduce situațiile în care barierele lingvistice împiedică legătura dintre familie și școală.

Potrivit noilor reglementări, atunci când lipsa cunoștințelor de limbă italiană reprezintă un obstacol real pentru comunicarea cu părinții, cadrele didactice vor trebui să sesizeze serviciile sociale. Prevederea se referă la cazurile în care această dificultate poate afecta integrarea școlară a copilului.

Părinții care nu stăpânesc limba italiană vor putea fi incluși într-un program personalizat de sprijin. Acesta presupune participarea la cursuri gratuite de limba italiană și alfabetizare organizate de Centrele Provinciale pentru Educația Adulților (CPIA).

La finalul programului, obiectivul este atingerea nivelului A2 de cunoaștere a limbii italiene. Acest nivel presupune capacitatea de a purta o comunicare de bază în limba italiană.

Părinții care refuză să participe la cursurile prevăzute de noile măsuri pot primi amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro. Prevederea se numără printre măsurile pregătite pentru sistemul educațional italian și are legătură cu facilitarea comunicării dintre școală și familiile elevilor.

O altă schimbare se referă la repartizarea în clase a elevilor străini care întâmpină dificultăți în utilizarea limbii italiene. Potrivit noilor reguli, aceștia nu vor putea reprezenta mai mult de 30% din efectivul unei clase, măsura fiind prezentată ca una destinată sprijinirii integrării și procesului de învățare.

Noile prevederi se referă și la elevii care se prezintă la școală cu fața acoperită. În situațiile în care identitatea acestora nu poate fi stabilită, participarea la ore va fi interzisă.

Există însă o excepție pentru cazurile în care acoperirea feței este legată de probleme de sănătate care pot favoriza răspândirea virusurilor. Astfel, regula privind identificarea elevilor nu se aplică în aceleași condiții atunci când există un motiv medical.

Prevederea este valabilă atât în timpul activităților didactice, cât și al celor extracurriculare. De asemenea, regula se aplică întâlnirilor dintre reprezentanții școlii și membrii familiilor elevilor, potrivit veneziatoday.it.

Sunt vizate inclusiv formele de îmbrăcăminte care acoperă complet fața, precum burqa și niqab. În cazul nerespectării acestei prevederi, părinții pot primi amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro, iar atunci când fapta este comisă de un minor, sancțiunea va fi suportată de părinte.

Noile reguli pregătite de autoritățile italiene îi vor viza și pe cetățenii români care locuiesc în Italia și ai căror copii sunt înscriși în sistemul de învățământ. Prevederile privind participarea la cursurile de limba italiană se aplică părinților care întâmpină dificultăți de comunicare cu școala din cauza nivelului de cunoaștere a limbii.

Potrivit datelor menționate în informațiile despre populația străină din Italia, la începutul anului 2024, în această țară locuiau aproximativ 1,73 milioane de cetățeni români. Aceștia reprezentau 20,4% din totalul populației străine rezidente.

Măsurile anunțate vizează, astfel, atât comunicarea dintre părinți și instituțiile de învățământ, cât și organizarea claselor în care sunt înscriși elevi străini care întâmpină dificultăți în utilizarea limbii italiene. Regulile referitoare la acoperirea feței stabilesc, separat, condițiile în care elevilor li se poate interzice participarea la ore atunci când identitatea lor nu poate fi verificată.