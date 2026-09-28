Zgomote puternice deasupra Tulcei. Ce s-a întâmplat în noaptea alertei de drone

Mai multe persoane au apelat, în noaptea de duminică spre luni, numărul unic de urgență 112 pentru a solicita informații despre zgomotele avioanelor auzite în timpul alertei extreme privind o posibilă incursiune de drone. Informația a fost transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta.

Și pe rețelele sociale au apărut mesaje ale unor persoane din municipiul Tulcea care au relatat că au auzit motoarele unor avioane foarte aproape de blocurile din oraș.

„În urma alertei, au fost recepționate în dispeceratul ISU Delta trei apeluri care semnalau faptul că aud avioane de vânătoare și solicitau informații”, au transmis reprezentanții ISU Delta.

Unele dintre persoanele care au auzit aeronavele au ales să își exprime îngrijorarea pe rețelele sociale, descriind zgomotul puternic al motoarelor și apropierea percepută față de clădirile din municipiu.

„În seara aceasta, RO-ALERT-ul a venit mai devreme. La un sfert de oră după avioane. Avioane care parcă zboară printre blocuri, așa aproape se aud, și nu se mai opresc. Iar bombardamentele sunt probabil la Ismail, că se aud bine”, se arată într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), duminică seara, sistemul de supraveghere radar al României a identificat o dronă la nord de satul Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Conform protocoalelor aplicate în astfel de situații, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

La ora 20:35, autoritățile au transmis populației un mesaj RO-ALERT, după ce datele disponibile indicau evoluția unei ținte aeriene în apropierea frontierei.

„În seara de 27 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației”, a transmis în comunicat MApN.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 22:05, iar populația a fost informată printr-un mesaj special privind încetarea acesteia. Potrivit informațiilor prezentate, astfel de mesaje de încheiere a alertei aeriene au fost transmise pentru prima dată în această lună locuitorilor din județul Tulcea.

Situația a generat reacții atât prin apelurile primite la numărul de urgență, cât și prin mesajele publicate ulterior pe rețelele sociale. Prezența aeronavelor de luptă în zona Tulcea a fost asociată cu activarea serviciului de Poliție Aeriană și cu monitorizarea situației semnalate de sistemele radar ale României.

În contextul alertei, zgomotele produse de avioanele F-16 au fost auzite de persoane din municipiul Tulcea, unele dintre acestea solicitând informații prin intermediul serviciului de urgență sau relatând experiența pe rețelele sociale.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, iar la ora 20.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi si a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localițății Somova. Alerta aeriană a încetat la ora 22.05. O echipă specializată a MApN se va deplasa în dimineața de 28 septembrie pentru cercetarea zonei”, mai transmite MApN.

Primul mesaj RO-ALERT destinat populației din județul Tulcea a fost transmis în septembrie 2023. La acel moment, MApN a anunțat identificarea unor fragmente dintr-un echipament ‘care ar putea fi asimilat unei drone’.

Fragmentele au fost descoperite în satul Plauru, comuna Ceatalchioi, în Delta Dunării, județul Tulcea. Localitatea se află la câteva sute de metri de portul Ismail, din regiunea Odesa, Ucraina, fiind despărțită de acesta de fluviul Dunărea.

De atunci, zona din nordul județului Tulcea a rămas una în care autoritățile monitorizează situațiile asociate activității aeriene din apropierea frontierei cu Ucraina.