În noaptea dintre 16 și 17 noiembrie, forțele Federației Ruse au lansat un atac cu drone asupra unor zone din Ucraina situate în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale a monitorizat și urmărit radar țintele care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. În consecință, MApN a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a luat măsuri pentru alertarea populației din nordul județului, în zona localității Ismail, iar la ora 02:30 a fost transmis un mesaj RO-Alert, potrivit comunicatului MApN de luni dimineață.

”Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Forţele Federaţiei Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Sistemele de monitorizare şi supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat şi urmarit ţinte care au evoluat în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea judeţului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului (zona localitatii Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert„, informează luni dimineaţă MApN.

”Forţele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situaţiei din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situaţiile de la frontiera cu Ucraina”, menţionează sursa citată.

Ministerul Apărării Naționale subliniază că își menține ferm poziția de condamnare a atacurilor comise de Federația Rusă asupra unor obiective și elemente de infrastructură civilă din Ucraina, considerate nejustificate și contrare normelor dreptului internațional.

Potrivit ISU, la ora 02:30, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a semnalat apropierea mai multor ținte de granița României.

Mesajul a informat populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a recomandat adoptarea măsurilor de siguranță și adăpostire corespunzătoare.

”În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii. Ofiţerul din cadrul dispeceratului le-a transmis apelanţilor că nu au motive de îngrijorare, atacurile Federaţiei Ruse au ţinte vizate pe teritoriul ucrainean dar i-au îndemnat să fie prevăzători, să adopte măsurile de protecţie şi adăpostire dacă situaţia o impune şi să anunţe de îndată în cazul observă ori identifică obiecte care cad din spaţiul aerian”, subliniază reprezentanţii ISU.

La precendentul atac, din noaptea de 10 spre 11 noiembrie, o dronă a intrat a intrat în spaţiul aerian naţional, prăbuşindu-se în apropiere de Grindu. Ca urmare a incidentului, ambasadorul rus la Bucureşti a fost convocat la MAE.