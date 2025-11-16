Sute de pensionari din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea pierde locuințele de serviciu pentru care acum plătesc chirii foarte mici. Proiectul de lege este inițiat de Ministerul Justiției și consultat de G4Media.ro.

De exemplu, pensionarii speciali din Justiție plătesc în prezent cel mult 200 de lei pe lună pentru aceste locuințe. Chiriile nu s-au mai schimbat din 2007, iar Ministerul Justiției nu are suficiente locuințe pentru judecători și procurori. Proiectul de lege a început procesul de aprobare, dar s-a blocat la Ministerul Apărării, unde sunt cei mai mulți pensionari care locuiesc în locuințe de serviciu.

Ministerul Apărării vrea să creeze un grup de lucru pentru a analiza problema locuințelor. Pentru ca legea să intre în vigoare, proiectul trebuie mai întâi aprobat de Guvern și apoi votat de Parlament.

Potrivit proiectului de lege, „contractul de închiriere a locuințelor de serviciu încetează când cineva părăsește funcția, inclusiv la pensionare.” Aceasta se aplică pentru: angajații din apărare, ordine publică și securitate, personalul auxiliar din instanțe și parchete, polițiștii de penitenciare, judecători și procurori.

Contractele în curs trebuie să se termine în maxim 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, iar cei care locuiesc în aceste locuințe trebuie să le elibereze în același termen.

Proiectul de lege a apărut în contextul discuțiilor din Guvern despre reformarea pensiilor speciale ale magistraților.

În sistemul de apărare și ordine publică situația locuințelor de serviciu este următoarea:

Ministerul Apărării Naționale are 662 de locuințe, dintre care 45 sunt ocupate de pensionari sau soții/soțiile lor.

Ministerul Afacerilor Interne are 380 de locuințe, 6 fiind ocupate de polițiști pensionari, iar 70 sunt libere.

Conform legii, locuințele de serviciu sunt destinate angajaților instituțiilor publice și le sunt acordate pe baza contractului de muncă. Beneficiarii plătesc o chirie mică și utilitățile, iar statul se ocupă de reparații și întreținere.

Scopul acestor locuințe este să ajute personalul activ care nu are altă locuință, sprijinind astfel activitatea instituțiilor publice. De aceea, odată ce cineva se pensionează sau pleacă din funcție, contractul de închiriere trebuie să înceteze, iar locuința să fie oferită altui angajat cu nevoie de locuință.

Pensionarii care ocupă aceste locuințe nu fac parte din categoria persoanelor vulnerabile, deoarece au pensii militare sau de serviciu și își pot permite o locuință decentă.