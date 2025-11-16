Wohngeld/ajutorul pentru locuințe este un ajutor financiar oferit de statul german pentru chirie sau ratele la locuință. Este oferit de Guvernul de la Berlin și de landuri pentru persoanele care au dificultăți să plătească locuința.

Este un ajutor lunar, nu trebuie returnat și poate ajuta mult la echilibrarea bugetului familiei.

Potrivit Ministerului Federal pentru Locuințe, Dezvoltare Urbană și Construcții din Germania, dreptul la Wohngeld depinde de trei lucruri: numărul de persoane dintr-o familie, chiria sau rata locuinței, venitul total al familiei. Cu cât venitul familiei este mai mic și chiria mai mare, cu atât ajutorul financiar oferit de statul german este mai mare.

Nu există un prag fix de venit; autoritățile germane calculează limitele în funcție de dimensiunea familiei, chiriile din zonă și prețul locuințelor.

În orașele mari, unde chiria e scumpă, ajutorul este mai mare. Totuși, doar persoanele care pot plăti o parte din chirie din venitul lor pot cere Wohngeld. Cei cu venit prea mare nu primesc ajutor.

Sistemul este făcut să sprijine mai ales persoanele cu salarii mici și clasa de mijloc inferioară.

Ajutorul poate fi primit atât de chiriași, cât și de proprietarii care plătesc rate mari la locuință. Cei care îl primesc cel mai des sunt: pensionarii cu venituri mici, familiile cu copii, persoanele singure cu salarii mici, angajații din joburi prost plătite și studenții care nu primesc BAföG.

În Germania, aproximativ 1,2 milioane de gospodării primesc Wohngeld. Aproape jumătate dintre acestea sunt familii, inclusiv mulți părinți singuri, iar mai mult de 50% sunt pensionari. De obicei, ajutorul se acordă pentru 12 luni și apoi trebuie cerut din nou la autoritățile locale.

Cei care nu știu dacă pot primi ajutor pot folosi un calculator online oferit de Ministerul Federal pentru Locuințe, Dezvoltare Urbană și Construcții din Germania. Acesta estimează cât Wohngeld ar putea primi în funcție de venit și chirie și ajută să pregătești corect cererea.

Mulți oameni care ar putea primi ajutor nu aplică din lipsă de informații sau din teamă de birocrație. În realitate, procedura este simplă, iar Wohngeld poate fi un sprijin important pentru a avea un trai decent, mai ales când prețurile cresc.