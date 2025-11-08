Printre instituțiile publice din România cu salariile cele mai ridicate se află și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Între martie și septembrie 2025, veniturile de bază și sporurile unor angajați au scăzut în anumite situații cu peste 3.000 de lei pe lună, însă nivelul total al salariilor continuă să fie unul semnificativ.

Înființată în 2023 sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, AMEPIP a apărut ca parte a jaloanelor stabilite în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

AMEPIP are ca misiune principală supravegherea și aprecierea performanțelor a peste 200 de companii de stat, concentrându-se atât pe guvernanța corporativă, cât și pe eficiența lor financiară.

Deși a fost promovată ca o „super-agenție” a statului, instituția nu și-a atins încă întreaga capacitate operațională.

Instituția este condusă în prezent de o echipă interimară, iar selectarea managementului permanent se află la a treia încercare, termenul final pentru depunerea candidaturilor fiind 6 noiembrie 2025, după două runde de recrutări nereușite.

Scăderile salariale recente par mai degrabă o reglare uniformă a bugetului decât o schimbare reală a sistemului. Chiar și după aceste ajustări, veniturile angajaților AMEPIP rămân de trei până la cinci ori mai mari decât cele ale funcționarilor din ministere sau alte agenții comparabile.

Documentele disponibile pe site-ul agenției arată că, între martie și septembrie 2025, salariile brute de bază au înregistrat scăderi în aproape toate treptele ierarhice.

Salariul secretarului general a coborât de la 34.965 lei la 32.634 lei, în timp ce sporul pentru condiții vătămătoare a fost redus semnificativ, de la 1.500 lei la 300 lei.

Salariile de bază ale directorilor au scăzut cu peste 2.000 de lei, iar cele ale șefilor de servicii aproape cu 1.900 lei. În cazul funcțiilor de execuție, cum sunt auditorii sau consilierii, reducerile au variat între 900 și 2.000 lei, iar sporurile au fost diminuate de la 1.500 la 300 lei.

O situație aparte o reprezintă vicepreședintele interimar, al cărui salariu brut lunar rămâne 42.525 lei, adică peste 8.500 de euro, fără a beneficia de vreun spor.

Structura salariilor la AMEPIP arată astfel:

Conducerea instituției

Vicepreședinte interimar: salariu de bază brut lunar de 42.525 lei, fără sporuri.

Înalți funcționari publici

Secretar general: salariu de 32.634 lei, cu un spor de 300 lei.

Funcții de conducere

Director (grad II): 28.821 lei + 300 lei spor

Șef serviciu (grad II): 26.276 lei + 300 lei spor

Funcții de execuție

Auditor superior (grad 2): 18.663 lei + 300 lei spor

Auditor superior (grad 5): 20.585 lei + 300 lei spor

Funcții generale de execuție

Consilier asistent / consilier juridic asistent: 12.674 lei + 300 lei spor

Consilier principal / consilier juridic principal (grad 2): 15.790 lei + 300 lei spor

Consilier principal / consilier juridic principal (grad 2): 17.943 lei + 300 lei spor

Consilier superior / consilier juridic superior / consilier achiziții publice superior: grad 2: 18.837 lei + 300 lei spor grad 3: 20.721 lei + 300 lei spor grad 4: 19.310 lei + 300 lei spor grad 5: 19.793 lei + 300 lei spor



Funcții contractuale de execuție

Consilier II (grad 1): 21.773 lei + 300 lei spor

Consilier II (grad 3): 11.059 lei + 300 lei spor

Consilier IA (grad 3): 18.837 lei + 300 lei spor

Consilier IA (grad 5): 19.793 lei + 300 lei spor

Structura evidențiază diferențele semnificative între nivelurile ierarhice, cu salarii care cresc considerabil pe măsură ce gradul și responsabilitățile se amplifică.

Conducerea instituției

Președinte interimar: salariu brut lunar de 44.955 lei, fără spor pentru condiții vătămătoare

Vicepreședinte interimar: salariu brut lunar de 42.525 lei, fără spor pentru condiții vătămătoare

Înalți funcționari publici

Secretar general: salariu brut lunar de 34.965 lei, cu un spor de 1.500 lei pentru condiții vătămătoare

Funcții de conducere

Director: salariu brut lunar de 30.879 lei + 1.500 lei spor pentru condiții vătămătoare

Șef serviciu: salariu brut lunar de 28.152 lei + 1.500 lei spor pentru condiții vătămătoare

Funcții de execuție

Auditor superior: salariu brut lunar de 20.037 lei + 1.500 lei spor

Consilier asistent: salariu brut lunar de 13.577 lei + 1.500 lei spor

Consilier principal / consilier juridic principal: salariu brut lunar de 19.221 lei + 1.500 lei spor

Consilier superior / consilier juridic superior / consilier achiziții publice superior: salarii între 21.206 și 22.203 lei + 1.500 lei spor

Funcții contractuale de execuție

Consilier II: salariu brut lunar de 11.877 lei + 1.500 lei spor

Consilier IA: salariu brut lunar de 21.206 lei + 1.500 lei spor

Această structură evidențiază diferențele între nivelurile de responsabilitate, de la conducere până la funcțiile contractuale, fiecare treaptă beneficiind de un spor fix pentru condiții vătămătoare.