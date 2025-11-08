Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că, în 2026, platforma actuală a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită cu un sistem nou, conceput pentru a fi mai sigur, mai modern și mai ușor de utilizat.

La TVR Info, în cadrul emisiunii Inspiră România, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a detaliat modul în care va funcționa noul sistem și ce schimbări vor aduce implementarea acestuia.

„Noua platformă vine cu ceva nou: va interacționa cu pacientul. Platforma va putea fi accesată de pacient atât de pe telefonul mobil, cât și de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod și o parolă, iar pacientul își va putea vedea istoricul medical. În sfârșit, acel dosar medical al pacientului va fi disponibil, își va putea accesa istoricul vizitelor, va putea vedea cât a costat fiecare investigație și cât a decontat casa Națională de Asigurări de Sănătate, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu și la medicul de familie – toate programările se pot face din platformă. Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă”, a explicat Alexandru Rogobete.

El a explicat că, în practica obișnuită, pacientul se duce la medicul de familie pentru prescrierea unui antibiotic, iar apoi, prezentând CNP-ul, cardul de sănătate sau noua carte de identitate, farmacistul poate verifica prescripția în platformă și eliberează medicamentul fără nevoie de alte documente, urmând ca treptat să se folosească exclusiv cartea de identitate integrată.

„Vă duceți la medicul de familie și vă prescrie un antibiotic. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document.”

Rogobete a precizat că, pentru o perioadă de tranziție, vor rămâne valabile și cardurile de sănătate emise anterior, inclusiv cele care au expirat în 2019, însă utilizarea lor va fi eliminată treptat.

Ministrul Sănătății a abordat și îngrijorările legate de noile carduri integrate de identitate, respingând ideea că ar implica „cipare” și subliniind că, de fapt, dispozitivele cele mai echipate cu cipuri sunt telefoanele mobile.

„Din păcate, există un procent de oameni care cred în nanoboți, care cred că medicina se face cu aer, cu apă și cu energie și care refuză aceste carduri din frica de a fi cipați. Nu sunt ironic, e o realitate. Și pentru că există această realitate, și pentru că ținem cont de toată lumea, o perioadă vom merge cu toate cele trei variante, până când, încet-încet, ne vom duce către cărțile de identitate noi. Cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok și cele mai multe CIP-uri de fapt le are telefonul mobil„, a subliniat Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai menționat că platforma actuală are deja 15 ani și de un deceniu nu mai beneficiază de servicii de întreținere și actualizare.

Oficialul a oferit și o estimare privind perioada în care va fi implementată noua platformă.

„În decembrie vom avea prima înfățișare, prima interfață, iar în august, anul viitor, ea va fi interconectată cu toți furnizorii. Se va testa în sisteme-pilot astfel încât să nu afectăm activitatea. Transferul informațiilor din platforma veche în platforma nouă va dura foarte mult, aproape șase luni„, a arătat Rogobete.

CNAS a comunicat că actualizarea și extinderea platformei informatice se vor realiza cu sprijinul fondurilor europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

„Platforma PIAS a fost un proiect de pionierat în ceea ce priveşte informatizarea sănătăţii şi asigurarea unui cadru unitar pentru gestionarea celor peste 18 milioane de beneficiari ai sistemului public de sănătate. Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale. La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu veşti bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos şi accesibil, cât şi în ceea ce priveşte digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câştigat pentru sănătate. În paralel, menţinem funcţională platforma actuală, pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale şi a medicamentelor pentru pacienţi”, a declarat preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan.

Potrivit sursei citate, Curtea de Conturi a realizat un audit de performanță asupra Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), cel mai complex sistem informatic din România, analizând modul său de implementare, funcționare și administrare pentru perioada 2000–2024. Concluziile și recomandările raportului au susținut decizia de a dezvolta și implementa un sistem informatic complet nou.