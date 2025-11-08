Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat pe Facebook că mâncarea din spital nu este un moft, ci reprezintă în primul rând terapie nutrițională și, în al doilea rând, o formă de respect – atât din partea sistemului, cât și a spitalului și a managerului, față de pacient.

”Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient”, scrie Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului, felul în care este preparată, servită și prezentată masa reflectă gradul de grijă, respect și responsabilitate față de pacienți.

”Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preţ pe această formă de respect şi îşi îmbunătăţesc bucătăriile, meniurile şi condiţiile de servire. Da, ştiu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine — primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătăţii — şi vă încurajez să continuaţi să semnalaţi aceste situaţii”, afirmă ministrul.

Ministrul Sănătății subliniază că este important să fie prezentate și inițiativele pozitive, menționând proiectul „Gustos și Sănătos”, derulat de Asociația „Din grijă pentru copii”. În cadrul acestui proiect, chef Radu Darie a gătit alături de copiii internați la Spitalul de Pediatrie din Pitești, oferindu-le mese gustoase și sănătoase.

Ministrul Sănătății a subliniat că exemple precum cel al Spitalului de Pediatrie din Pitești demonstrează că îmbunătățirea alimentației pacienților este posibilă. Potrivit oficialului, acest spital funcționează pe excedent bugetar și investește resursele în reabilitarea secțiilor, achiziția de echipamente medicale și în calitatea meselor oferite pacienților. El consideră că managementul unității arată, zi de zi, că se poate face diferența, iar încrederea în astfel de inițiative are efecte pozitive.

De la jumătatea lunii iulie, pe site-ul Ministerului Sănătății este disponibil un formular online pentru sesizări privind mâncarea din spitale. După lansarea acestuia, ministrul a efectuat mai multe controale în unități medicale, axate pe mesele oferite pacienților, și a publicat fotografii cu meniurile servite în diferite spitale din țară.