În urma vizitei efectuate vineri pe șantier, ministrul Rogobete a precizat că, după finalizarea testărilor tehnice și parcurgerea procedurilor de acreditare, primele cazuri de pacienți cu arsuri grave ar putea fi tratate în februarie 2026. De asemenea, personalul medical care va lucra în noul centru a urmat programe de instruire la Paris, printr-un proiect finanțat de Banca Mondială, pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde internaționale în domeniu.

”Am vizitat astăzi şantierul de la Timişoara împreună cu domnul Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, şi domnul profesor Dorel Săndesc, managerul spitalului – oameni care coordonează local acest proiect exemplar. Se lucrează intens, iar anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie”, spune ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, lucrările de structură și heliportul centrului au fost deja finalizate, iar instalațiile funcționale sunt în prezent operaționale. El a menționat că se lucrează în această perioadă la ultimele detalii de interior și la configurarea circuitelor medicale. Proiectul a fost demarat în anul 2022.

Rogobete a afirmat că, după o perioadă îndelungată de aşteptări şi promisiuni, proiectul a ajuns în sfârşit la un punct concret, lucrările urmând să fie finalizate în decembrie acest an. El a adăugat că, după testările tehnice şi obţinerea acreditărilor necesare, primele tratamente pentru pacienţii cu arsuri grave sunt preconizate pentru februarie 2026.

”Acum, după ani de aşteptare şi promisiuni, putem spune: da, se poate! Lucrǎrile se vor finaliza in decembrie anul acesta. După testările tehnice şi procedurile de acreditare, estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave”, declară Rogobete.

Ministrul a menționat, de asemenea, că personalul medical a beneficiat de instruire la Paris, în Franța, printr-un program derulat cu sprijinul Băncii Mondiale, pentru ca centrul să poată opera conform celor mai înalte standarde internaționale.