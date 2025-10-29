În analiza publicată, instituția financiară cu sediul la Washington arată că prețurile ar urma să scadă cu 7% atât în 2025, cât și în 2026, menținând tendința descendentă începută în perioada post-pandemică.

Economiștii Băncii Mondiale avertizează că, în funcție de evoluția tensiunilor comerciale și a ritmului de creștere economică, prețurile ar putea coborî și mai mult până la finalul anului 2026.

Printre factorii principali se numără oferta excedentară de petrol și încetinirea cererii din China, unul dintre cei mai mari consumatori globali de energie și materii prime.

Potrivit raportului, prețurile la energie vor scădea cu aproximativ 12% în 2025 și cu încă 10% în 2026, ca urmare a producției ridicate de țiței și a expansiunii flotei mondiale de vehicule hibride și electrice.

În ceea ce privește alimentele, Banca Mondială estimează un recul de 6,1% în acest an și de 0,3% în 2026. Produsele de bază precum orezul, grâul și porumbul au devenit deja mai ieftine datorită unei oferte suficiente la nivel global, ceea ce a contribuit la creșterea accesibilității alimentelor în țările în curs de dezvoltare.

Totuși, prețurile la cafea rămân ridicate, afectate de condițiile meteo nefavorabile care au redus producția și au dus la scumpiri semnificative la începutul anului 2025.

Spre deosebire de restul pieței, aurul continuă să se aprecieze. Considerat un activ de refugiu în perioade de instabilitate, metalul prețios este așteptat să încheie anul 2025 cu o creștere de 42% și să se majoreze cu încă 5% în 2026.

Astfel, prețul aurului ar putea ajunge aproape dublu față de media din perioada 2015–2019.

Economistul-șef al Băncii Mondiale, Indermit Gill, a declarat că actuala perioadă de relaxare a presiunilor inflaționiste ar putea fi doar temporară. El a îndemnat guvernele să profite de acest context favorabil pentru a-și consolida finanțele publice și a stimula investițiile și comerțul.

„Guvernele ar trebui să profite de el pentru a-şi consolida balanţele fiscale, a-şi pregăti economiile pentru activitatea comercială şi a accelera comerţul şi investiţiile”, a subliniat Gill.

Chiar dacă scăderea prețurilor va tempera inflația globală și va reduce costurile alimentelor, nivelurile din următorii doi ani vor rămâne cu 23% (în 2025) și 14% (în 2026) peste cele din 2019, arată Banca Mondială.