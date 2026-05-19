Alexandru Nazare a declarat la Antena 3 CNN că Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit obligația privind stabilirea anvelopei bugetare necesare pentru noua lege.

Potrivit acestuia, suma estimată pentru anul 2027 se ridică la aproximativ 7,2 miliarde de lei.

„Este adevărat că am transmis o adresă la Ministerul Muncii legată de anvelopa pentru Legea salarizării, care într-adevăr se înregistrează în jurul cifrei de 7,2 miliarde de lei pentru anul viitor”, a declarat Nazare.

Ministrul interimar a explicat că nivelul a fost stabilit într-un mod prudent, în contextul numeroaselor incertitudini economice și bugetare care există pentru perioada următoare.

Nazare a afirmat că trebuie luate în calcul atât finalizarea PNRR, cât și continuarea unor investiții și evoluția deficitului bugetar.

„Ceea ce considerăm că este o anvelopă prudentă pentru 2027, având în vedere foarte multele incertitudini care planează asupra închiderii programului PNRR, continuării anumitor proiecte la sfârșit de an, a investițiilor care se vor derula inclusiv în 2027 și a traiectoriei fiscal-bugetare din acest an”, precizează acesta.

El a precizat că Ministerul Finanțelor nu realizează simulările privind eventualele majorări salariale rezultate din această anvelopă.

Aceste calcule sunt făcute de Ministerul Muncii, instituție asistată de Banca Mondială în elaborarea noii legi.

„Simulările se fac de către Ministerul Muncii, care este asistat de Banca Mondială. Rolul Ministerului Finanțelor este să dea anvelopa, deci noi practic, din acest punct de vedere, ne-am îndeplinit sarcina și, bineînțeles, asistăm în continuare la scrierea legii pe tot parcursul ei, până la momentul în care va fi aprobată”, a adăugat ministrul interimar.

Ministrul interimat al Finanțelor a subliniat că legea salarizării unitare este urmărită îndeaproape de autorități deoarece reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Adoptarea acestei legi este legată direct de accesarea unor tranșe importante din fondurile europene de redresare.

Noua lege ar urma să stabilească un sistem salarial mai coerent pentru angajații din sectorul public și să reducă diferențele mari existente între diferite categorii profesionale.

În prezent, sistemul de salarizare din sectorul bugetar funcționează pe baza legii adoptate în 2017, însă aplicarea completă a acesteia a fost amânată de mai multe ori.

De-a lungul anilor au existat înghețări salariale, majorări etapizate și excepții care au dus la apariția unor dezechilibre importante între instituții și domenii.

Noua formă a legii salarizării unitare este cerută explicit de Comisia Europeană în cadrul reformelor asumate prin PNRR.

Documentul ar trebui să stabilească reguli clare privind salarizarea tuturor angajaților din sistemul public, inclusiv profesori, medici, polițiști, funcționari și magistrați.

Obiectivul declarat al reformei este crearea unei grile salariale predictibile și reducerea discrepanțelor dintre diferite categorii de personal din sectorul public.

Alexandru Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor va continua să participe la procesul de elaborare a legii până în momentul aprobării acesteia.

Potrivit oficialului, proiectul ar putea ajunge în Parlament cel târziu săptămâna viitoare.