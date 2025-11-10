Tot mai mulți pensionari români care aleg să își încaseze pensia pe card se confruntă cu o situație neprevăzută: dacă își retrag întreaga sumă din cont imediat după alimentare, pot ajunge să aibă de plată comisioane către bancă. Mai mulți clienți CEC Bank au fost recent contactați telefonic și informați că au de achitat comisioane restante de administrare de câte 4 lei pe lună, după ce au retras integral pensia de fiecare dată.

Potrivit instituției financiare, comisionul lunar de administrare este zero doar dacă în contul de pensie se încasează cel puțin 800 de lei lunar și dacă se efectuează cel puțin o plată la comercianți cu cardul, indiferent de valoarea tranzacției. În caz contrar, banca percepe un comision de 4 lei pe lună.

CEC Bank a creat o ofertă dedicată persoanelor care își încasează pensia prin bancă – „Pachetul Pensionar”, un produs care promite comisioane zero pentru administrarea contului și multiple facilități pentru clienții care îndeplinesc anumite condiții.

Astfel, pensionarii care încasează lunar cel puțin 800 de lei în contul deschis la CEC Bank și efectuează cel puțin o tranzacție la comercianți prin utilizarea cardului, indiferent de valoare, beneficiază de zero comision de administrare. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, se percepe un comision de 4 lei pe lună.

Clienții cu Pachetul Pensionar pot retrage numerar fără comision de la toate bancomatele CEC Bank, iar în limita a 1.000 de lei pe lună, și de la orice ATM din România sau din Uniunea Europeană. Totuși, instituția avertizează că unele bancomate sau POS-uri ale altor bănci pot percepe comisioane proprii, motiv pentru care recomandă verificarea mesajelor afișate pe ecran înainte de aprobarea retragerii.

Banca oferă și un curs valutar avantajos pentru schimburile efectuate prin Mobile Banking, precum și alerte SMS prin care clienții sunt notificați imediat ce pensia a fost virată în cont. Pachetul include, fără comisioane separate, următoarele servicii:

cont bancar în lei și cont de economii;

card de debit;

acces la Mobile Banking, Internet Banking și Phone Banking;

serviciul Info SMS Card pentru tranzacții peste 100 de lei.

Totodată, clienții beneficiază de o serie de reduceri:

zero comision pentru administrarea contului curent, cardului și serviciilor digitale;

zero comision la retragerile de la ATM-urile CEC Bank și în limita a 1.000 de lei/lună la orice ATM din România sau UE;

zero comision la încasări și la plăți intrabancare prin Mobile/Internet/Phone Banking;

zero comision pentru plata facturilor prin Mobile Banking sau Direct Debit către furnizorii înrolați;

reducere de 60% la comisioanele pentru plățile interbancare efectuate prin Internet și Mobile Banking.

Pachetul Pensionar este disponibil exclusiv în rețeaua de peste 1.000 de sucursale CEC Bank din întreaga țară. Poate fi accesat de cetățenii români cu vârsta de minimum 18 ani. Activarea contului curent se face pe loc, imediat după semnarea contractului.

Serviciul Mobile Banking se activează tot pe loc, după descărcarea aplicației din Google Play sau App Store, iar codurile de activare sunt primite prin SMS. Cardul de debit este emis de bancă și poate fi ridicat din sucursală, PIN-ul fiind transmis prin SMS sau plic. Accesul la Internet Banking și Phone Banking se oferă după semnarea contractului și activarea aplicației eToken. Clienții pot contacta serviciul de Phone Banking de luni până vineri, între orele 09:00 – 19:00, la numărul 021.211.11.11. Prin intermediul pachetului, pensionarii pot:

verifica în orice moment soldul contului prin Mobile sau Internet Banking;

trimite bani în țară sau străinătate (sumele în euro sunt convertite automat în lei la cursul zilei);

retrage bani fără comision de la ATM-uri din România și UE;

plăti facturile fără comision la furnizorii parteneri;

constitui depozite și economii;

efectua plăți contactless cu telefonul sau ceasul, prin Google Pay sau Apple Pay;

efectua diverse operațiuni bancare prin Phone Banking.

CEC Bank susține că pachetul a fost conceput pentru a oferi pensionarilor confort, siguranță și costuri reduse, încurajând totodată folosirea serviciilor digitale. Cu ajutorul aplicațiilor de Mobile și Internet Banking, beneficiarii pot realiza transferuri, plăți și consultări de sold fără a se deplasa la ghișeu, economisind timp și bani.