Primăria Bârlad a anunțat că intenționează să intensifice controalele, în condițiile în care numărul câinilor de pe domeniul public continuă să reprezinte un risc pentru siguranța cetățenilor.

Autoritățile locale au transmis că toți proprietarii permanenți sau temporari ai câinilor de rasă comună sau metiși sunt obligați să își sterilizeze și să își microcipeze animalele.

Măsura este considerată necesară pentru reducerea populației de câini fără stăpân, care ajunge pe străzi din cauza abandonului și a nerespectării legislației privind gestionarea animalelor.

„În vederea diminuării numărului de câini de pe domeniul public, care prezintă un real pericol pentru cetățeni, vă aducem la cunoștință faptul că persoanele fizice sau juridice, deținătorii permanenți sau temporari ai câinilor aparținând rasei comune sau metiși au obligativitatea sterilizării și microcipării acestora”, a transmis Primăria într-un comunicat.

În perioada următoare, vor avea loc verificări în teren realizate de reprezentanții autorităților locale, care vor controla respectarea legislației în vigoare. În cazul în care un câine nu este microcipat, proprietarul poate primi o sancțiune cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei. Situația este și mai gravă dacă animalul nu este sterilizat, caz în care amenzile ajung de la 5.000 la 10.000 de lei.

Pentru a evita sancțiunile, Primăria Bârlad oferă locuitorilor o soluție accesibilă până la sfârșitul anului 2025. Cetățenii pot beneficia de o campanie de sterilizare a câinilor cu stăpân, finanțată din bugetul local. Cei interesați pot solicita înscrierea în program la sediul instituției, la Camera nr. 4, prezentând cartea de identitate.

Cazurile de persoane atacate de câini fără stăpân continuă să apară în diferite orașe din România, în ciuda legislației care obligă administrațiile locale să gestioneze aceste animale. În unele situații, lipsa intervenției autorităților a dus chiar la tragedii, iar responsabilitatea legală poate reveni în mod direct primăriilor.

Legea nr. 258/2013 privind gestionarea câinilor fără stăpân stabilește că primăria este instituția responsabilă pentru capturarea, adăpostirea și supravegherea animalelor aflate pe domeniul public.

Chiar dacă unele dintre aceste activități sunt delegate către firme specializate sau organizații non-guvernamentale, obligația legală nu se transferă, iar unitatea administrativ-teritorială rămâne instituția care răspunde pentru buna gestionare a situației.

În cazul în care o persoană este mușcată de un câine fără stăpân, iar autoritățile locale au fost sesizate anterior despre existența unor animale agresive și nu au intervenit, acestea pot fi considerate responsabile pentru neglijență.

Codul civil, prin articolul 1349, precizează că orice entitate publică sau persoană răspunde pentru prejudiciile cauzate prin acțiune sau prin omisiune, ceea ce înseamnă că lipsa unei intervenții poate atrage obligația de a acorda despăgubiri victimei.