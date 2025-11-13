Românii din străinătate vor putea suna acasă fără costuri suplimentare, odată cu intrarea în vigoare miercuri, 12 noiembrie, a noului Act privind Infrastructura Gigabit (GIA – Gigabit Infrastructure Act), care prevede eliminarea treptată a tarifelor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat membru al Uniunii Europene către altul.

Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, această schimbare va fi implementată gradual, până în anul 2029, când apelurile internaționale în interiorul UE vor costa la fel ca apelurile locale.

Șefa diplomației române a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că această măsură reprezintă o veste mult așteptată pentru milioanele de români din diaspora, cea mai numeroasă din Uniunea Europeană.

Ea a subliniat că, în curând, apelurile către România vor fi taxate la același tarif ca cele naționale și nu vor avea limită de minute.

Totodată, Oana Țoiu a explicat că eliminarea tarifelor suplimentare va fi un pas concret al Uniunii Europene pentru apropierea cetățenilor, amintind că europarlamentarul Alin Mituța a fost raportorul acestui dosar în Parlamentul European.

Ministrul a mai afirmat că astfel de rezultate tangibile demonstrează valoarea proiectului european și reprezintă cel mai bun răspuns la discursurile anti-UE.

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute. Astăzi a intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local. Ați auzit poate prima dată despre asta acum o vreme, de la Alin Mituța care a fost raportor pe acest dosar în mandatul lui de europarlamentar. El poate răspunde oricând nu doar la întrebarea “Ce face UE pentru noi?” ci şi la întrebarea “Ce ai facut tu acolo la Bruxelles pentru români?” Cel mai bun instrument pentru a combate narativul anti-UE sunt rezultatele concrete. Sunt recunoscatoare că Alin a ales să se întoarcă acasă în România, în rolul de şef de cabinet în MAE, pentru a contribui la protejarea acestui extraordinar proiect politic, UE, şi la creşterea asertivității agendei României în UE”, a scris ministrul de Externe pe pagina sa de socializare.

La rândul său, fostul europarlamentar Alin Mituța a arătat, într-o postare separată, că adoptarea Actului privind Infrastructura Gigabit marchează o zi importantă pentru întreaga Uniune Europeană.

El a explicat că documentul include o prevedere istorică, aceea de a elimina complet costurile suplimentare pentru apelurile în interiorul Uniunii, consolidând unitatea europeană „de la Lisabona la București”.

Mituța a adăugat că măsura va aduce beneficii directe familiilor de români care trăiesc în alte state europene și va fi aplicată gradual, devenind obligatorie din 1 ianuarie 2029, perioadă în care operatorii vor reduce treptat tariful maxim actual de 21 de cenți pe minut până la zero.

„Astăzi e o zi importantă: intră în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit pe care l-am negociat ca raportor al Parlamentului European și care include un pas istoric pentru UE și anume eliminarea tuturor costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice în interiorul Uniunii Europene. De la Lisabona la București suntem o singură Uniune și vom putea comunica la costul unui apel local, completând astfel legislația privind roamingul care se aplică atunci când călătorim în Uniune. E o măsură de care vor beneficia în special multele familii de români care au prieteni, rude, copii, bunici sau părinți în țările europene. Odată cu intrarea în vigoare, măsura se aplică voluntar, iar de la 1 ianuarie 2029 se va aplica obligatoriu, permițând astfel operatorilor să scadă treptat costurile suplimentare de la maxim 21 de cenți/minut cât este în prezent până la zero”, a scris și Alin Mituța pe Facebook.

Din februarie 2026, toate clădirile noi și cele care fac obiectul unor renovări majore trebuie să fie echipate cu infrastructură fizică pregătită pentru fibră optică și cu un cablaj de fibră optică în interior și, în cazul clădirilor cu mai multe locuințe, cu puncte de acces.

Până în noiembrie 2025, statele membre trebuie să adopte standarde relevante pentru infrastructura pregătită pentru fibră optică din interiorul clădirilor.

Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au dreptul de a accesa infrastructura fizică existentă în clădire dacă duplicarea este imposibilă din punct de vedere tehnic sau ineficientă din punct de vedere economic.

Cererile de acces trebuie să fie satisfăcute în termene și condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.

Clădirile echipate cu infrastructură pregătită pentru fibră optică pot primi o etichetă „pregătită pentru rețele prin fibră optică”.

