Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat noile tarife de referință RCA, care servesc ca ghid pentru următoarele șase luni. În medie, tarifele cresc cu 5,4% pentru mașini și cu 5,2% pentru vehiculele de transport marfă.

Creșterile sau scăderile depind de categoria șoferului. Șoferii din București și Ilfov plătesc mult mai mult, pentru că aici se produc cele mai multe daune.

Trebuie să știi că tariful de referință RCA nu este prețul fix pe care îl vei plăti la asigurare. Este doar un reper calculat pentru clasa B0 pe 12 luni și ajută mai ales șoferii cu risc ridicat.

Legea spune că, dacă primești cel puțin trei oferte RCA care sunt cu 36% mai scumpe decât tariful de referință, ești considerat „asigurat cu risc ridicat” și poți cere Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR) un preț mai mic.

Noile tarife au fost calculate de firmele KPMG pe baza datelor din ultimii 5 ani (2020–2024). Pentru persoanele fizice, creșterile medii sunt 5,4% pentru mașini și 5,2% pentru vehiculele de transport marfă. Pentru firme, majorările sunt mai mici: 3,5% pentru mașini și 3,2% pentru vehiculele de transport marfă.

Analiza pe categorii de șoferi arată că pentru unii tarifele RCA au crescut, iar pentru alții au scăzut. Tarifele din București și Ilfov sunt mult mai mari decât în restul țării.

Cea mai mare rată de referință, 5.129 de lei, este pentru șoferii tineri (până în 30 de ani) care conduc mașini puternice, peste 300 KW, în București sau Ilfov. În restul țării, pentru aceeași categorie de șoferi și aceleași mașini, tariful este mult mai mic, 3.821 de lei, aproape cu 35% mai puțin.

Vestea bună este că tariful mare de 5.129 de lei a scăzut cu 2,1% (adică 111 lei) față de sfârșitul anului trecut.

Pentru șoferii cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani, cei care conduc mașini puternice (201–300 KW) în București sau Ilfov plătesc cel mai mare tarif de referință: 3.821 de lei. Acesta a crescut cu 55 de lei față de sfârșitul anului trecut. În restul țării, pentru aceleași mașini și șoferi, tariful este mult mai mic: 2.258 de lei.

ASF spune că există și scăderi de tarife. De exemplu, pentru șoferii între 51 și 60 de ani din București-Ilfov, cu mașini între 151–200 KW, tariful a scăzut cu 3,5%. Reduceri au mai primit și șoferii sub 30 de ani cu mașini de peste 200 KW.

Pentru autovehiculele de transport persoane, tariful aproape nu s-a schimbat, crescând doar cu 0,4%.